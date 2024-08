In Fortezza Vecchia “Stelle della lirica cinese sotto il cielo di Livorno”

Concerto lirico di una delegazione dell’antica e prestigiosa Università/Conservatorio dell’Henan, nella storica città di Kaifeng: "Stelle della lirica cinese sotto il cielo di Livorno - La via della seta: gala lirico tra Occidente e Oriente"

Michela Sburlati, soprano di fama internazionale, docente di canto al Conservatorio di Roma e già ospite presso l’università del Henan, Kaifeng, Cina, presenta il concerto lirico di una delegazione dell’antica e prestigiosa Università/Conservatorio dell’Henan, nella storica città di Kaifeng: “Stelle della lirica cinese sotto il cielo di Livorno – La via della seta: gala lirico tra Occidente e Oriente”. VIII edizione. Concerto lirico, in Fortezza Vecchia all’interno della Sala Canaviglia. Quando? Lunedì 19 agosto alle 21 ad ingresso libero con la partecipazione del maestro Emanuele Lippi al pianoforte Un progetto di Associazione Musica Ritrovata Direzione Artistica di Marta Lotti.

Si rinnova a Livorno, per l’ottava edizione consecutiva, l’appuntamento estivo con le “Stelle della lirica cinese sotto il cielo di Livorno”, importante progetto internazionale curato dall’associazione culturale Musica Ritrovata. Questa realtà, costituitasi nel 2016, con la presidenza del mezzosoprano, pianista ed ingegnere Marta Lotti, è promotrice sul territorio di una vasta attività artistica, tra cui il Festival Internazionale Sanctae Juliae e numerosi altri progetti, non ultima la scuola musicale che annovera docenze prestigiose.

Da otto anni ha intrapreso un’intensa collaborazione con alcuni conservatori ed università cinesi che hanno richiesto degli approfondimenti culturali per professori e studenti confrontandosi con il soprano Michela Sburlati, docente presso il conservatorio di Roma e molto attiva in campo internazionale, già ospite di diverse realtà musicali cinesi tra cui l’antica e prestigiosa università dell’Henan a Kaifeng ed il pianista Emanuele Lippi, direttore e Studienleiter presso il Tiroler Festspiele Erl in Austria ed ospite di importanti istituzioni internazionali, attivo anche in Cina.

Questo appuntamento di agosto, con il patrocinio dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, è particolarmente importante perché conferma una stretta collaborazione tra l’associazione livornese e la citata università dell’Henan, quest’anno rappresentata da alcuni prestigiosi professori tra cui il soprano Fan Xia, ivi stimata docente e vincitrice di numerosi premi nazionali nonché il soprano Wang Yang, diplomata

brillantemente al Conservatorio di Perugia, sotto la guida del soprano Michela Sburlati, che ha poi proseguito gli studi all’Università di Bremen in Germania ed è stata vincitrice del primo premio al Concorso di S. Pietroburgo ed al “Rolando Nicolosi” di Roma.

A questa ormai consueto appuntamento si è aggiunta quest’anno anche la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Vespucci-Colombo” che ha impegnato in uno scambio culturale alcune studentesse della classe 3C RIM, Relazioni Internazionali per il marketing, indirizzo rivolto anche allo studio della lingua cinese, sotto la guida della professoressa Raffaella Pasquali, docente di inglese e referente per le agenzie esterne e valorizzazione degli studenti.

I docenti ed i loro allievi, in seguito a questo soggiorno a Livorno di approfondimento della cultura e dell’arte italiana nonché del repertorio lirico occidentale, coroneranno la loro esperienza con il concerto del 19 agosto alle 21 in Fortezza Vecchia, Sala Canaviglia, accompagnati dal M° Emanuele Lippi e con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Marta Lotti, eseguendo arie d’opera e di cameristica che si alterneranno con suggestive pagine del repertorio tradizionale cinese.

Musica Ritrovata plaude a questo proficuo scambio culturale che pone la città di Livorno, ancora una volta, alla ribalta internazionale e che avvicina due culture affascinanti ed importanti attraverso il linguaggio universale della musica e dell’arte: la città di Kaifeng è considerata infatti in Cina un gioiello di storia e architettura, chiamata per questo la Firenze della Cina.

Si ringrazia sentitamente ed in particolar modo la “Direzione trasparenza, anticorruzione, formazione e promozione” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per il patrocinio e la collaborazione che hanno sostenuto dall’inizio questo ambizioso progetto culturale.

