In Fortezza Vecchia torna Zerbo con i Blood Brothers in omaggio al Boss

Gli show sono energici, intensi, emozionanti ed arrivano a durare anche tre ore ma ovviamente sono preparati su misura per il contesto in cui vengono presentati: a teatro diventano più intimi e ricercati, nei festival estivi esplodono di energia e rock’n’roll. Appuntamento sabato 10 settembre alle 21,30 in Fortezza Vecchia

Giocano in casa i livornesi Blood Brothers, una band che fa rivivere l’energia e le emozioni della musica del Boss in maniera assolutamente incredibile per qualità e professionalità, tanto che nell’ultimo anno sono arrivati i complimenti anche di due membri della E Street Band originale e dal produttore dell’ultimo album di Bruce Springsteen. Da segnalare, inoltre, la partecipazione del frontman Francesco Zerbino “Lo Zerbo” (ormai detto “il Bruce Springsteen livornese”) al programma condotto da Carlo Conti “Tali e Quali” su Rai 1 (spin off del talent “Tale e quale show”) che lo ha fatto conoscere e apprezzare al vasto pubblico televisivo. L’appuntamento è per sabat0 10 settembre alle 21 in Fortezza Vecchia.

Lo show racconterà le grandi storie delle canzoni del Boss comprendendo i grandi successi del cantautore del New Jersey come “Born in The Usa”, “Born To Run”, “Hungry Heart”, “Badlands”, “Dancing in the dark” ma punta anche a sfruttare l’ambiente teatrale per proporre chicche e brani eseguiti pochissime volte dallo stesso Boss.

Un progetto nuovo quello di portare l’energia e la classe di Bruce a teatro, vista l’abitudine dei fan a calcare l’erba degli stadi di tutto il mondo… ma vi assicuriamo che lo show vi regalerà grandi sorprese.

Lo spettacolo è coinvolgente e fa muovere fan da varie zone d’Italia che creano grandi serate di divertimento ed amicizia per condividere un’esperienza che fa stare bene ed in compagnia.

I PROTAGONISTI

I Blood Brothers nascono nel 2013 da un’idea di Francesco Zerbino (voce e chitarra) da sempre appassionato di Bruce Springsteen e della sua musica che dopo essersi diplomato al conservatorio in Percussioni ed aver girato il mondo come batterista, decide di dare inizio a un progetto che va oltre la riproduzione precisa di suoni e movenze tipiche di una tribute band, un progetto che oltre alla ricerca dei suoni e allo studio accurato dei testi, trasmetta forza, sentimenti e passione che gli spettatori possano ricordare a lungo: «Nel corso degli anni ho letto molti libri e visto diversi video sul Boss ed ogni volta scoprivo una cosa in più che mi accomunava a lui, la passione per la moto, quella per il mare e il surf, per le chitarre, quella per la barca a vela. Mi sono sempre sentito in sintonia con i temi toccati dalle sue canzoni. Trasmettono un’energia incredibile. Ho visto un bel po’ di live di Springsteen, e quella volta a Firenze sotto un diluvio universale decisi che doveva essere l’inizio della mia avventura». L’energia, la forza e la tenacia del più grande live performer del rock sono l’ispirazione dei Blood Brothers che nella cura del look, nella scelta degli strumenti musicali e nelle performance live ricercano lo stesso impatto esplosivo. “Blood Brothers” è anche il titolo di una canzone di Bruce Springsteen e come le parole del testo, che parlano di una grande amicizia, così i componenti della band sono uniti da un profondo legame.

BIGLIETTI:

POLTRONISSIMA VIP 21,00euro + d.p.

POLTRONISSIMA 19,00 euro +d.p

POLTRONA 17,00 euro + d.p.

POLTRONCINA 12,00 euro + d.p.

