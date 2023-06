In Fortezza Vecchia tre giorni di rassegna della scuole di danza cittadine

Nata nel 2012 come presentazione di poche scuole di danza di Livorno, le “Fantasie coreografiche” sono divenute nel corso degli anni un appuntamento imperdibile ed una vera e propria vetrina di prestigio per le tante scuole e accademie di danza presenti sul territorio livornese

Per tre giorni consecutivi la danza sarà la protagonista assoluta della programmazione eventi in Fortezza Vecchia. Dopo due anni di sospensione forzata causa pandemia e dopo il rinnovato successo riscontrato nell’estate 2022, tanti corpi di ballo, espressione delle numerose scuole esistenti a Livorno, torneranno ad invadere e ad animare il più antico fortilizio livornese, con una partecipazione di allievi mai riscontrata prima. Si parte mercoledì 28 giugno (inizio 21,15) con la prima serata della rassegna “Fantasie coreografiche d’estate”, manifestazione giunta alla decima edizione.

Nel corso di due serate (si replica infatti il 29 giugno, stesso orario) avranno modo di presentare la realtà estremamente viva e vitale della danza a Livorno, circa venti scuole, nelle quali la danza si pratica a vari livelli e discipline ed a tutte le fasce di età (si comincia dai bambini di “gioco-danza” per arrivare ai livelli semi-professionistici degli adulti).

Ideata dalla associazione Cronosax Livorno, Spettacolo & Sport, ASD U.S.ACLI in collaborazione con il “Teatro Salesiani” ed il suo direttore artistico Rino Pizzonia, finalizzata a costituire un naturale proseguimento dell’attività di esibizione dopo il tradizionale “saggio” che ogni scuola presenta autonomamente a fine anno accademico, la due giorni di kermesse di danza rappresenterà un momento di aggregazione, di confronto e di studio per le tante scuole presenti a Livorno e provincia; costituirà un appuntamento in cui si intersecheranno balletti di ogni stile coreografico, dal classico all’hip-hop, dal moderno al contemporaneo, accompagnato da colonne sonore che hanno fatto la storia della musica internazionale, con brani perfino recitati tramite i quali la danza si confonderà con il teatro.

Come la passata edizione, le “Fantasie coreografiche d’estate” godranno del patrocinio e della compartecipazione del Comune di Livorno. e si avvarranno del servizio fotografico curato da Alessio Vallese di via Roma e della collaborazione dei parcheggi “Garibaldi” e “Cecconi”, oltre che dell’ospitalità e disponibilità di Menicagli Pianoforti e del Fortezza-Bar di Monica Franceschini.

Ecco le scuole impegnate nella rassegna:

MERCOLEDI 28 GIUGNO: ABC DANZA, SCUOLA DI DANZA EDEN, SCUOLA DI DANZA DEA, STUDIO LIVE DANCE ACADEMY, EIMOS Centro formazione danza, DANZA & DANZA, CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA, CREATIVELAB E LIVORNO DANZA;

GIOVEDI 29 GIUGNO: SALUS COMPANY, MYTHOS ARTE E MOVIMENTO, ARKE’ DANZA, CENTRO STUDI ARMONIA DNZA, CLUB SPORT COLLESALVETTI, NEW PROJECT DANCE, AREADANZA, NINA DANCE GROUP ed ST DANZA Centro formazione.

Alla rassegna di mercoledì e giovedì prossimo farà seguito VENERDI 30 GIUGNO (inizio alle 21,30) lo spettacolo offerto dalla scuola ARTEDANZA di via Grotta delle Fate, diretta da Valeria Delfino. “Defilè d’estate” si chiamerà lo show che gli allievi della scuola ArteDanza porteranno in scena sul palco della Fortezza Vecchia. con coreografie della stessa Valeria Delfino, di Francesca Gianni, Lisa Anselmi, Ilaria Landi, Laurent Minatchy e Stanislav Zyma. Tra le altre, in scaletta ci saranno anche tante coreografie presentate nel corso dell’anno accademico 2022-2023 in stage e concorsi prestigiosi in tutta Italia, più volte apprezzate e premiate con borse di studio nazionali ed internazionali, assegnate in virtù degli ottimi livelli di preparazione di allieve ed allievi.

Per assistere alle tre serate di danza si potrà accedere in Fortezza Vecchia esclusivamente dal Varco Fortezza. È attiva sin sabato 24 giugno la prevendita dei biglietti per le “Fantasie coreografiche d’estate” (in orario 10-12, presso il Fortezza Bar, mentre per lo spettacolo di ArteDanza la prevendita inizierà il 27 giugno sempre in orario 10-12. La biglietteria serale nel giorno dello spettacolo sarà aperta dalle 20,00. L’ingresso del pubblico avverrà solo al termine delle prove delle coreografie.

