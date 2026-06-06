In Fortezza Vecchia una settimana tra Beatles, storia e musica dal vivo

Entra nel vivo il cartellone estivo curato da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti. Dallo Swap Party dedicato alla sostenibilità alle conferenze di Lamberto Giannini, passando per i concerti dei GuSs, dei Licantropi e il docu-concerto dedicato al leggendario sodalizio Lennon-McCartney, la Fortezza Vecchia si prepara a vivere sette giorni ricchi di appuntamenti tra cultura, spettacolo e intrattenimento

Entra nel vivo la programmazione della Fortezza Vecchia curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti. La seconda settimana del cartellone estivo mette (già) in campo una serie di eventi imperdibili, tra livornesità, Storia con la “S” maiuscola e il glam dei Beatles: dalle conferenze storiche di Lamberto Giannini passando per il concerto dei Licantropi, sarà anche la volta di “Now and Then”, la prima parte del concerto-evento (in due puntate) che svela tutti i retroscena della collaborazione tra John Lennon e Paul McCartney.

Domenica 7 giugno, dalle 16 alle 20, la Fortezza Vecchia ospiterà lo Swap Party del Clan Scout. L’ evento, ad ingresso libero, vuole sensibilizzare e informare riguardo la sostenibilità dei vestiti, il fast fashion, il riciclo e riuso di questi. Il punto focale dell’evento sarà lo Swap Party, momento nel quale le persone arrivate potranno scegliere dei vestiti di seconda mano, il tutto senza lo scambio di denaro ma tramite dei gettoni.

Lunedì 8, ore 21.30, i GuSs in concerto. I GuSs guidano lo spettatore attraverso un viaggio rock tra folk e country degli anni ’60 e ’70 dentro quella musica che si è messa alla testa dei movimenti studenteschi e ha portato un nuovo modo di vedere il mondo sperando in un futuro migliore. La realtà, poi, non è stata come la canzoni avevano auspicato – ma la musica resta, eterna, sincera. Ingresso libero.

Martedì 9, ore 21, Lamberto Giannini presenta “Presente storico”. Tornano le conferenze storiche del professor Lamberto Giannini, docente di filosofia e storia, nonché autore teatrale e radiofonico e regista (per Paolino Ruffini e per la Compagnia Mayor Von Frinzius). Gli appuntamenti con la storia contemporanea del professor Giannini accendono un faro sull’Italia nel Ventesimo secolo, dal Dopoguerra ad oggi. Il tema di questa sera è “Neo-fascismo italiano dopo la seconda guerra mondiale – MSI e NAR”. Ingresso libero.

Mercoledì 10, ore 21, “Con gli occhi della musica”. AngelicArchi, l’Orchestra giovanile da camera del Liceo Musicale “Niccolini – Palli” di Livorno presenta un concerto sui suoni delle immagini nel cinema d’autore e d’animazione. Musiche dalle pellicole di Brian De Palma, Sergio Leone, Roland Joffè, Alfred Hitchcock, Oliver Stone, Franco Zeffirelli, e tanti altri. La musica da film come non l’avete mai… vista! Ingresso libero.

Giovedì 11, ore 21.30, “I Licantropi”. Non è estate davvero se i Licantropi non sbarcano in Fortezza Vecchia! Il gruppo capitanato da Andrea Landi, non mancherà di stupire con la sua scaletta effervescente, tra ironia e poesia. Il concerto è ispirato al progetto musicale “Ohiohi/Oimmei” e agli ultimi albun della band (compreso il Dé Best del 2020). I Licantropi sono Andrea Landi (voce e chitarra), Alberto Bindi (basso e contrabbasso), Andrea Convalle (sassofono) e Giacomo Cirinei (batteria). Ingresso libero.

Venerdì 12, ore 21.30, “Lennon-McCartney. Now & Then – Volume 1” La crew artistica di Spring Awakening e Musica ribelle, in collaborazione con BOOM Srl presenta “LENNON-McCARTNEY: NowAndThen”, il docu-concert. Lo spettacolo (in due appuntamenti, il secondo sarà in scena il 26 giugno) propone una rilettura originale e approfondita del mito nato intorno al leggendario sodalizio Lennon/McCartney. Il progetto ricostruisce, grazie alla riproposizione di brani rari, materiali letterari e documentaristici, i passaggi di una relazione creativa fondata su dialogo, rispetto e amore artistico. Un percorso che mette al centro l’amicizia che ha trasformato la cultura del Novecento, esplorando non solo il genio musicale dei due protagonisti, ma anche le loro fragilità, le insicurezze e le contraddizioni.

Bigletti sul Circuito TicketOne (un concerto 22 euro, due 33 euro).

Sabato 13, ore 21.30, Red Neck live. I “Red Neck” sono un mix esplosivo di country rock, pop e rap! Otto elementi per un sound unico e particolarissimo nel panorama italiano – con chitarre, tastiere, basso, violino e due voci femminili, ispirato alle ultime tendenze musicali. Il repertorio è innovativo: non solo country tradizionale, ma un mix esplosivo di generi, dal pop al rock, fino al rap. Ingresso libero.

In più, ogni venerdì e sabato, da mezzanotte, si accende la notte della Fortezza Vecchia, quando la Fortezza si trasforma nella “discoteca sotto le stelle” più suggestiva della costa. Il venerdì è “Studio 2”, il sabato “Spazio”, al centro, sempre le grandi atmosfere e la musica perfetta per il miglior divertimento in città.

Condividi:

Riproduzione riservata ©