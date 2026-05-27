In Goldonetta arriva “Attraversamenti umani”

Venerdì 29 maggio alle 18, in Goldonetta, continua la rassegna Laboratori in scena, organizzata dal Teatro Goldoni, con gli studenti dell’ISS Buontalenti Cappellini Orlando in Attraversamenti Umani, un progetto che unisce la scuola all’isola di Gorgona

Venerdì 29 maggio alle 18, in Goldonetta, continua la rassegna Laboratori in scena, organizzata dal Teatro Goldoni, con gli studenti dell’ISS Buontalenti Cappellini Orlando in Attraversamenti Umani, un progetto che unisce la scuola all’isola di Gorgona, attraverso un laboratorio teatrale vissuto come strumento di riflessione culturale e sociale.

Il carcere e la scuola rappresentano due mondi separati da un confine. In questo spettacolo i due mondi si incontrano, con la realizzazione di scene corali dove corpo e parola danno vita ed una vera e propria esplorazione del sé per riflettere su tutto ciò che è fuori di noi e in che modo ognuno vi è coinvolto. Un vero e proprio attraversamento.

4 classi coinvolte in un laboratorio intenso in cui al centro c’è stata una riflessione sulla scuola, sul carcere e sulla società in cui viviamo, il tempo critico dell’Oggi.

I testi, un’elaborazione di Chiara Migliorini, partono infatti, dalle riflessioni nate dai ragazzi in questo percorso di educazione civica partecipata attraverso il linguaggio del Teatro, utilizzato come collante per esprimere opinioni e pensiero.

Ogni classe presenterà una scena: 2A CAT: facci caso; 2B MAT: Confini; 2C CAT Tra te e me; 2B CAT: sogni lucidi. Tutor referenti del progetto: Alessandra Casaltoli, Vincenzo Pisciotta, Alessandra Posa.

La Casa di reclusione di Gorgona è stato il luogo che ha attivato questa riflessione sui concetti di limite, diritto, errore, reinserimento sociale. In Gorgona è stata organizzata la rassegna teatrale per gli Istituti superiori della Toscana, A R I E L E , coordinata dalla Compagnia Teatro Popolare d’Arte di Lastra a Signa, con la collaborazione della Direzione della Casa di reclusione di Gorgona, alla quale ha partecipato anche il BCO.

Biglietto posto unico 5€ – Biglietteria aperta martedì e giovedì 10/13 mercoledì, venerdì, sabato 16.30/19.30 fino al 31/5 dal 1° giugno un’ora prima dello spettacolo Info: 0586 204290 – www.goldoniteatro.it

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