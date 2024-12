In Goldonetta il concerto finale di “Young Opera Musician 2024”

Concerto finale per YOM – Young Opera Musician 2024, l’iniziativa rivolta a giovani musicisti di tutto il mondo organizzata da Opera Music Management, la struttura artistica imprenditoriale che gestisce l’Orchestra del Goldoni: l’appuntamento (ad ingresso libero) è per venerdì 20 dicembre, alle 18 alla Goldonetta con l’Orchestra del Teatro Goldoni diretta dal Maestro Sergio Oliva, artista che vanta una brillante carriera internazionale sia in campo lirico che sinfonico per importanti istituzioni, oltre ad essere stato docente di direzione d’orchestra al Conservatorio di Musica di Santa Cecilia di Roma, all’Accademia Internazionale di Musica di Roma in interpretazione del melodramma ed all’Accademia Boris Christoff.

A misurarsi su impegnative pagine solistiche di autori classici quali Tchaikovsky, Bach e Haydn, saranno chiamati i cinque strumentisti selezionati tra i 63 partecipanti da paesi quali Giappone, USA, Francia, Svizzera, Spagna, Italia e Messico: Barraco Christian, Biancalana Lara, Fantini Serena, Repetto Raphael e Sacchetti Alessandro. “Siamo giunti alla quarta edizione per questo concorso – spiega il General manager Luciano Corona – che abbiamo voluto dedicare quest’anno al violoncello. Una competizione che si è proposta fino dalle origini di scoprire esecutori under 23 e valorizzarli immediatamente in concerti davanti al pubblico: sarà così anche questa volta, quando potremo ascoltare la vincitrice o il vincitore nel concerto di Natale domenica prossima al Duomo di Livorno, oltre il suo inserimento nell’organico della nostra orchestra”.

La commissione esaminatrice sarà presieduta dal direttore principale dell’Orchestra Goldoni Eric Lederhandler; in programma: Tchaikovsky Variazioni su un tema rococò, Bach Concerto per violoncello in La maggiore (cadenze originali e del Compositore), Haydn Concerto per violoncello in Do maggiore (cadenze presenti sul manoscritto).

La serata sarà presentata da Paolo Noseda.

Tutte le info su www.goldoniteatro.it

