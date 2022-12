In Goldonetta si parla di Antonio Gramsci con Eva Giovannini, Silvio Pons e Gad Lerner

Con questo quattordicesimo evento promosso dall’Associazione Culturale 21 e dal Caffè della Scienza “Nicola Badaloni” in programma per lunedì 5 dicembre alle 16 in Goldonetta, ci si avvia verso la conclusione del programma di incontri organizzati a Livorno per celebrare i cento anni della nascita del Pci.

Non poteva mancare, fra gli eventi programmati, una riflessione che va ben oltre la ricorrenza del Centenario, da dedicare ad Antonio Gramsci, intellettuale fra i più importanti e prestigiosi del ‘900, come stanno a dimostrare anche i numerosissimi studi nazionali e internazionali condotti sui suoi scritti da storici e filosofi di grande prestigio.

L’occasione è scaturita anche dal ritrovamento, qualche mese fa, tra le carte dell’ex dirigente comunista milanese Francesco Scotti, di quattordici fogli di carta ingiallita dal tempo, scritti ordinatamente. In calce la firma del fondatore del Partito Comunista, Antonio Gramsci, allora ventenne. I tre scritti giovanili inediti sono stati donati alla Fondazione Gramsci, che ne ha confermato l’autenticità.

All’incontro, moderato dalla giornalista Rai Eva Giovannini, sarà presente l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi.

Silvio Pons, storico e accademico, insegna Storia contemporanea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa ed è stato prima direttore e attualmente presidente della Fondazione Gramsci. Autore di numerosi studi sul comunismo sovietico e italiano, tra le sue pubblicazioni: Berlinguer e la fine del comunismo (2006), La rivoluzione globale. Storia del comunismo internazionale 1917-1991 (2012), I comunisti italiani e gli altri. Visioni e legami internazionali nel mondo del Novecento (2021) e la cura (con Robert Service) del Dizionario del comunismo nel XX secolo (2006- 2007). Pons è General Editor della Cambridge History of Communism (Cambridge University Press 2017).

Gad Lerner, nato in Libano da una famiglia ebraica ha esordito come giornalista nel 1976 sul quotidiano Lotta Continua, ha poi lavorato al Manifesto e all’Espresso, a Repubblica e al Fatto Quotidiano. È stato direttore del TG1 e del TG LA7 dove ha condotto tra l’altro il programma L’infedele. Gad Lerner è anche saggista ed è stato lui ad annunciare pubblicamente su Il Fatto Quotidiano il ritrovamento di questi scritti inediti del giovane Antonio Gramsci.

Eva Giovannini, giornalista , inviata e conduttrice Rai, attualmente impegnata a Rainews 24, vincitrice del Premio Giornalistico Altiero Spinelli per gli studi europei, autrice di vari saggi fra cui “Europa anno 0”.

