In migliaia alla Terrazza per il tributo al deejay Cioni

Foto e testo inviati dagli organizzatori che ringraziamo per la disponibilità

I proventi ricevuti dagli organizzatori sottoforma di assegno da parte della Confcommercio e degli sponsor e dalle magliette vendute saranno devoluti in beneficenza per l’acquisto di defibrillatori da donare. Ideatore e organizzatore dell’evento Giovanni Frau (amico del DeeJay Full Time) coadiuvato da Vittorio con la supervisione e collaborazione della famiglia Cioni nella persona di Valerio (figlio) e Brunella Dini (moglie) e con il patrocinio del Comune

Quantificare le persone, migliaia, è impossibile. Era tutto pieno il 7 luglio davanti al palco allestito per commemorare e ricordare, come ogni anno dalla sua scomparsa nel gennaio 2021, Riccardo Cioni. Quest’anno il tributo è stato organizzato alla Terrazza grazie a Cronosax e Confcommercio con il patrocinio del Comune. L’ideatore e organizzatore dell’evento è stato Giovanni Frau (amico del DeeJay Full Time), che ha curato anche i minimi particolari, coadiuvato da Vittorio che ha curato la parte tecnica/spettacolare con la supervisione e collaborazione della famiglia Cioni nella persona di Valerio (figlio) e Brunella Dini (moglie). I proventi ricevuti dagli organizzatori sottoforma di assegno da parte della Confcommercio e degli sponsor e dalle magliette vendute saranno devoluti in beneficenza per l’acquisto di defibrillatori da donare. Gli artisti che si sono esibiti (gratis) sono stati Niki Dj dell’associazione Holtre che ha aperto la serata, Francesca Tampucci e Matteo Becucci, intervallati da video messaggi da parte di Pupo e Carlo Conti, con la partecipazione di Alessandro Cardosi (storico ballerino di Riccardo) e Edoardo Frau che l’ha affiancato. E ancora i vari Dj set (come riportato nella locandina online tra le foto). Il tutto presentato da Claudio Sottili e Laura Petracchi. La serata è stata ripresa da Canale 50 che poi verrà trasmessa ed è andata in diretta da Radio StudioX.

Condividi: