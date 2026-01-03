In mostra 50 opere di Giovanni Bartolena

L’esposizione, ospitata presso la Fondazione Castagneto Banca 1910 (Via Rossini 2), presenta circa 50 opere molte delle quali inedite

È in corso a Livorno la mostra “Nel Novecento di Giovanni Bartolena. Innovazione e riflessione sul magistero fattoriano”, dedicata a Giovanni Bartolena (1866–1942), protagonista della pittura labronica tra Otto e Novecento e allievo di Giovanni Fattori. L’esposizione, ospitata presso la Fondazione Castagneto Banca 1910 (Via Rossini 2), presenta circa 50 opere, molte delle quali inedite e provenienti da collezioni private, offrendo al pubblico un percorso di approfondimento sull’evoluzione artistica di Bartolena e sul dialogo tra tradizione macchiaiola e sensibilità novecentesca. Nel fine settimana la mostra propone visite guidate aperte al pubblico sabato e domenica alle ore 16.00 e alle ore 17.00, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle opere e del contesto storico-artistico. La mostra è aperta fino al 14 febbraio 2026.

