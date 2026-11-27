In mostra l’arte livornese del Secondo Novecento

Dal 28 novembre al 20 febbraio, negli spazi di Castagneto Banca 1910 in via Rossini, un percorso curato da Michele Pierleoni tra 15 artisti livornesi, da Benedetti a Fontani, da Chevrier a Peruzzi, per raccontare la rinascita culturale della città. Ingresso gratuito

di Giulia Bellaveglia

Trentotto opere per raccontare una stagione di grande fermento creativo, tra figurazione e astrazione, e restituire visibilità ad artisti che hanno contribuito alla ricostruzione culturale della città. Si intitola “Secondo Novecento – Rinascita. Alcune esperienze artistiche nella Livorno del dopoguerra tra figurazione e astrazione” la mostra che sarà visitabile gratuitamente da sabato 28 novembre a sabato 20 febbraio nella sede di rappresentanza di Castagneto Banca 1910, in via Rossini, 2. Curata da Michele Pierleoni, l’esposizione propone un percorso attraverso quindici personalità artistiche attive tra l’immediato dopoguerra e la fine degli anni Settanta: Mario Benedetti, Piero Benassi, Ferdinando Chevrier, Giancarlo Cocchia, Gastone Conti, Roberto Ercolini, Voltolino Fontani, Renzo Giunti, Renzo Izzi, Marcello Landi, Nedo Luschi, Ernesto Mussi, Angelo Sirio Pellegrini, Osvaldo Peruzzi e Bruno Secchi. Un panorama eterogeneo, nel quale convivono linguaggi e sensibilità differenti, accompagnato dai riferimenti a maestri come Renato Guttuso, Ottone Rosai, Tono Zancanaro e Lorenzo Viani. “Non si tratta di un discorso concluso – spiega Pierleoni -, ma di un primo passo per riportare l’attenzione su un periodo particolarmente vivace della nostra storia artistica. Davanti alla devastazione della guerra c’era il desiderio di creare, di produrre cultura e bellezza. La rinascita non fu soltanto materiale, ma anche umana e culturale”. Un aspetto sottolineato anche da Giovanni Cerini, dirigente del settore Biblioteche e musei del Comune di Livorno. “Questa mostra – afferma – guarda a un momento di ricostruzione che non fu soltanto economica e produttiva, ma anche educativa. La città seppe ripartire attraverso un processo di rigenerazione che coinvolse anche la sua identità e il suo patrimonio artistico”. “Questa iniziativa – aggiunge Matteo Serri di Castagneto Banca 1910 – conferma l’impegno della Fondazione nella promozione e nella diffusione della cultura e nella valorizzazione della memoria degli artisti del territorio”. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19. Sono previste visite guidate il sabato alle 16 e alle 17.30 e la domenica alle 17. Chiusura l’8, 25, 26 e 31 dicembre e l’1, 2, 3 e 6 gennaio. Informazioni e prenotazioni al 351/489.07.81 o all’indirizzo [email protected].

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