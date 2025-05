In mostra le opere di Vittorio Campana

La mostra, fortemente voluta e promossa dall’Interclub Lions Club Livorno, si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale del territorio di Livorno. Le opere sono state esposte nella sede di rappresentanza della Castagneto Banca

Le opere di Vittorio Campana arrivano alla Castagneto Banca 1910 di Livorno grazie a una mostra fotografica che si è tenuta, giovedì 15, alla prestigiosa sede di rappresentanza della Castagneto Banca in via Rossini 2. In mostra una selezione delle opere fotografiche di Vittorio Campana, artista romano classe 1990, già considerato una delle voci più originali della fotografia italiana contemporanea. La mostra, fortemente voluta e promossa dall’Interclub Lions Club Livorno (Lions club Livorno Host, Lions club porto Mediceo e Lions club Meloria) si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale del territorio di Livorno. È stata un’occasione unica per avvicinarsi a un linguaggio visivo sofisticato e sorprendente.

La tecnica di Campana

si distingue per una cifra stilistica precisa e riconoscibile, in cui il rigore geometrico si intreccia con una raffinata sensibilità luminosa. Le sue immagini, tutte scattate in contesti urbani italiani ed europei, vengono poi trasformate in oggetti tridimensionali grazie alla stampa su plexiglas. Questo processo tecnico consente alla luce di attraversare le superfici e creare giochi di ombre e volumi proiettati sul piano retrostante. Il risultato è una percezione nuova dell’immagine, sospesa tra realtà e astrazione, tra la bidimensionalità della fotografia e la fisicità dell’installazione. Una riflessione sul paesaggio, una riflessione profonda sul paesaggio contemporaneo, sulla sua estetica nascosta e spesso ignorata. Nelle sue opere, l’elemento umano è ridotto al minimo, talvolta completamente assente: ciò che rimane è l’essenza architettonica, fatta di linee pure, strutture e silenzi visivi. Le città, depurate dal superfluo, si rivelano in tutta la loro poesia formale, in un equilibrio tra artificio e bellezza nascosta. Per il pubblico livornese, si è trattata dunque di un’opportunità rara: quella di incontrare un autore che esplora i confini tra fotografia, design e installazione, proponendo una visione inedita dello spazio urbano. Un evento che unisce cultura, ricerca visiva e spirito di condivisione, in perfetta sintonia con i valori del Lions Club e con l’idea di una città che investe nella bellezza e nel pensiero contemporaneo.

Campana a Torino

La mostra di Campana alla Castagneto Banca 1910, avviene dopo la partecipazione dell’artista alla prestigiosa The Phair – Photo Art Fair di Torino, in programma dal 9 all’11 maggio.

