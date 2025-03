In Moto in Accademia con l’Associazione Autismo di Livorno

Sabato 5 aprile "In Moto in Accademia con l'Associazione Autismo di Livorno". I motociclisti, arriveranno verso le 14 in modo tale da poter parcheggiare le moto al piazzale delle Ancore che rappresenterà il punto di ritrovo sia per partenza/arrivo

Sabato 5 aprile “In Moto in Accademia con l’Associazione Autismo di Livorno”. I motociclisti, arriveranno verso le 14 in modo tale da poter parcheggiare le moto al piazzale delle Ancore che rappresenterà il punto di ritrovo sia per partenza/arrivo dei giri che per gli interventi e il buffet a fine manifestazione.

In agenda è in programma l’intervento del Comandante dell’Accademia Navale al quale seguirà quello del presidente del BLC, del Presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo e del Presidente dell’Associazione. Poi 2 o 3 giri in moto all’interno dell’accademia Navale di Livorno da parte delle motociclette con i ragazzi dell’Associazione Autismo di Livorno. Successivamente, consegna da parte del Presidente del Lions Club Livorno Porto Mediceo della Hug Bike alla Associazione Autismo Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©