“In My Dreams” i The Joyful Gospel Ensamble sul palco del Goldoni

Appuntamento mercoledì 27 novembre alle 21. Un viaggio musicale dedicato all'Amore in tutte le sue sfumature. Sul palco “The Joyful Gospel Ensemble” con gli oltre 60 coristi e cantanti solisti diretti da Riccardo Pagni, che daranno vita a un repertorio ricco e vario

Le più belle pagine musicali che parlano d’amore, con canto, coro e danza che si alternano e si fondono sul palcoscenico per raccontare sogni ed emozioni, dove la musica diventa un inno all’Amore. Questo, in sintesi, lo spettacolo “In My Dreams”, in scena mercoledì 27 novembre alle 21 al Teatro Goldoni.

Sul palco “The Joyful Gospel Ensemble” con gli oltre 60 coristi e cantanti solisti diretti da Riccardo Pagni, che daranno vita a un repertorio ricco e vario, che spazia da capolavori di Michael Jackson, fino alle grandi hits dei Queen, Tina Turner, Joe Cocker, Rod Stewart, Coldplay, Stevie Wonder, Ray Charles, Aretha Franklin ed altri. La serata vedrà la presenza di alcuni ospiti, tra cui la scuola di danza Dea diretta da Carolina Picciotto, che si esibirà in coreografie ispirate all’amore ed altri artisti che eseguiranno brani sempre legati al tema dell’amore. Particolarmente significativi saranno i momenti dedicati al piccolo coro “I Joyfullini”, diretto da Irene Pancaccini ed al nuovo coro delle ragazze, che si esibirà per la prima volta in teatro. Un momento particolare sarà rappresentato dal coro degli “Afasici & Friends”, un gruppo composto da afasici, parkinsoniani ed altre persone con abilità ridotte, intorno al quale si è formato un gruppo di amici che ha contribuito a sviluppare un percorso musicale condiviso.

“In My Dreams” è uno spettacolo unico ed emozionante, in cui si susseguono momenti musicali, sentimenti e passioni legati all’Amore. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati ed anche un momento importante legato alla solidarietà. Il Ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad Aircs (Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante), nata per cercare di dare una cura a chi è affetto da questa malattia rara.

Ingresso: – Posto unico numerato 12 euro

Prevendita presso il botteghino del Teatro Goldoni nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì ore 10-13. Mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30-19.30. Informazioni Biglietteria: Tel. 0586/204290. Possibilità di acquisto on line su www.ticketone.it

