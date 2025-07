In My Soul e Il Mito di Gaber a Villa Trossi

Giovedì 3 luglio “Il Mito di Gaber”

Arriva a a Villa Trossi, giovedì 3 luglio alle ore 21,30, “Il Mito di Gaber” una serata concerto dedicata al grande artista milanese Giorgio Gaber, sapiente autore ironico dell’Italietta del boom economico, con tutte le problematiche politiche, sociali, finanziarie che ha cantato, decantato, deriso, approfondito, cercato, ridicolizzato, raccontato e tanto altro. Il genio, il mito, l’unico, Giorgio Gaber (pseudonimo di Giorgio Gaberscik), di padre istriano e madre veneta, attore, cabarettista, drammaturgo e musicista, ha lanciato il genere teatro-canzone con “Il Signor G”, nickname con il quale molti lo chiamavano. Il periodo iniziale della sua carriera artistico-musicale lo vede impegnato con la Casa Ricordi per la produzione di brani del genere rock’n roll, per poi diventare autore di brani propri e poi partecipare, tra gli altri, al Festival di Sanremo e al Festival di Napoli e intrattenere rapporti con Mina, Paoli, Tenco e tanti altri anche sui canali RAI. L’amicizia ed il sodalizio con il versiliese Sandro Luporini lanciano Gaber nel mondo del teatro, in quanto Gaber era stanco della sola musica, ma voleva portare il teatro nella musica. Dal 1970 in poi il successo del teatro-canzone non ha avuto limiti e l’amicizia con Enzo Jannacci ha sicuramente influito su questo genere artistico.

Giovedì 3 luglio a Villa Trossi va in scena quindi “Il Mito di Gaber” con Lorenzo Taccini, cantante e chitarrista, e La Piccola Orchestra formata dai musicisti Claudia Argenti – chitarra,Matteo Mori – basso,Carlo Peveri – batteria,Giovanni Cavicchia – flauto traverso, e Michele Fierabracci – fisarmonica. Un sodalizio ormai ben strutturato che da anni si impegna nella canzone d’autore (Ciampi, De Andrè, Battiato) che quest’anno ha raccolto la sfida lanciata dal promoter Roberto Napoli (direttore artistico di Estate a Villa Trossi) per esibirsi in una serata dedicata al grande Giorgio Gaber. Una serata tributo alla produzione artistica di Giorgio Gaber con i ricordi, le storie, gli aneddoti, le canzoni, il teatro, dell’uomo che ancora oggi “vive” nell’attualità dei temi della sua produzione spettacolare. “La libertà”, “Io mi chiamo G”, “Far finta di essere sani”, “Torpedo Blu”, “Lo shampoo”….sono solo alcuni temi che vengono proposti nello spettacolo ben curato e interpretato non come una sorta di “copia” ma con rispetto e umiltà per tributare l’arte che ha reso Gaber uno dei più famosi artisti italiani e soprattutto l’unicità del suo personaggio.

Non mancherà il suo cabaret e la canzone simbolo “Barbera e Champagne”.

Venerdì 4 luglio “In My Soul”

L’entusiasmante progetto musicale della singer dalla “black voice” Teresa Rotondo, è un vibrante omaggio al genere soul nel quale Teresa si cimenta da anni con grande successo, e con le proprie caratteristiche vocali riesce ad esprimere al meglio il feeling di questa musica. Cresciuta ascoltando le voci iconiche di Whitney Houston, Aretha Franklin e Amy Winehouse, Teresa Rotondo porta nella sua anima sul palco il repertorio che celebra i più grandi successi della black music e del soul con brani di Aretha Franklin, Anita Baker, Amy Winehouse, Steve Wonder, Whitney Houston, e molti altri… Si è formata interpretando vari generi musicali compreso il pop ed il jazz e ha trovato nel genere afroamericano le “corde” giuste per la sua voce. Attualmente è anche docente di canto di successo. Ad accompagnarla in questo viaggio musicale saranno sul palco con lei musicisti di ottimo livello quali: Alberto Della Pietra alla batteria, Alessandro Sebastiani al basso, Christian Lugnani alla chitarra, Francesco Mariani alle tastiere e Massimo Gemini al sax. Il pubblico potrà immergersi in brani indimenticabili come “Natural Woman” e “Back to Black”, ma anche lasciarsi trasportare dalle note di “Georgia On My Mind” e molti altri classici che hanno scritto pagine indelebili nella storia della soul music. “In My Soul” promette un’esperienza autentica e coinvolgente, ripercorrendo le radici di un genere intramontabile, e Teresa Rotondo coinvolgerà il pubblico con la sua voce dolce, energica, incantevole, grintosa, interpretando i vari brani della serata.

