In ottomila alla Terrazza per festeggiare il 2025

Tutti livornesi dai cantanti (Gli Anni, gruppo neoformato ma composto da musicisti livornesi di livello, la sorpresa Giada Robin, Rebel Toschi, dj Frau e Vittorio L'Indiano) fino ai presentatori (Martina Parigi e Leonardo Demi). Salvetti: "La perfezione nella semplicità”. Tramonti: "Tantissima gente, un nuovo assetto della location assolutamente da replicare e un cast interamente livornese di grande qualità sono stati gli ingredienti dell’ottimo risultato. Un grazie al Surfer Joe"

Una serata perfetta, all’insegna del divertimento puro e spensierato per salutare degnamente l’arrivo del nuovo anno. Livorno ha festeggiato nel migliore dei modi alla Terrazza Mascagni dove, ancora una volta, la perfetta organizzazione curata da Fondazione LEM per il Comune di Livorno ha permesso a ottomila spettatori di ballare e cantare grazie agli artisti che si sono alternati sul palco: tutti livornesi, dai cantanti, ai presentatori fino ai DJ. A salutare il 2025 alla Terrazza Mascagni c’erano anche il sindaco Luca Salvetti, la vicesindaca Libera Camici, l’assessore al turismo Rocco Garufo e il responsabile organizzazione eventi e promozione di Fondazione LEM, Adriano Tramonti. “La perfezione nella semplicità” è stato il commento a caldo del sindaco Luca Salvetti sul risultato della serata. Il primo cittadino ha quindi aggiunto: “Un’organizzazione puntuale, un programma azzeccato con artisti bravi e coinvolgenti e una location funzionale, con il palco in zona Acquario rivolto verso uno spazio di accoglienza capiente ma anche facilmente gestibile. Penso che questa formula sia perfetta per proporre ogni anno interventi artistici diversificati e di dimensioni contenute, ma che nel loro insieme sono capaci di soddisfare i gusti di tutti. Riguardo ai fuochi, penso che l’atmosfera che si è creata non avesse bisogno di una ulteriore spettacolarizzazione. Insomma, una festa di fine anno tra le migliori che abbiamo proposto. Un grazie a tutti quelli che hanno lavorato perché tutto funzionasse al meglio”. “Mi associo ai complimenti del sindaco” ha affermato l’assessore al turismo Rocco Garufo. “Si è trattato di una serata che, evidentemente, ha risposto appieno alle aspettative del pubblico. Grazie a Fondazione LEM è stato raggiunto il miglior risultato in termini di apprezzamento, affluenza di pubblico e rapporto qualità-prezzo”. Ha affermato Adriano Tramonti di Fondazione LEM: “Tantissima gente, un nuovo assetto della location assolutamente da replicare, un cast interamente livornese di grande qualità: sono questi, a mio avviso, gli ingredienti dell’ottimo risultato del Capodanno. Gli Anni, gruppo neoformato ma composto da musicisti livornesi di livello, ci hanno fatto cantare a squarciagola, la sorpresa Giada Robin ha dato un tocco di brio e follia, Rebel Toschi, fantastica in avvio di serata, e poi Frau e l’Indiano che hanno fatto ballare veramente tutti. A livello organizzativo – ha continuato Tramonti – la scelta di chiudere il viale Italia ci ha aiutato ad avere un accesso e un deflusso lento e protetto. Polizia municipale eccezionale, insieme a tutte le forze dell’ordine, che hanno gestito la serata in maniera impeccabile. Il 118, che ha messo in campo il dottor Fruzza, nuovo vicedirigente della centrale operativa, ha avuto a che fare solo con qualche caso di ustione lieve. Un ringraziamento va al Surfer Joe che ci ha supportato in questi tre giorni, anche negli orari di chiusura. Infine, un bravo ai conduttori, Martina Parigi e Leonardo Demi che si è mostrato uno showman a tutto tondo. A livello di costi, siamo riusciti ad abbatterli di circa il 25% per una spesa totale di cinquantamila euro. Questo anche grazie alla continuità di eventi realizzati con le ditte locali che ci permette di avere qualità a cifre ottimali”.

