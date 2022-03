In palestra fino alle 2 di notte: successo per il “Fitness by Night” alla New Eos

Durante la serata si sono svolti corsi fitness di Zumba, Yogaflex, Olit e allenamenti in una sala pesi con un'illuminazione d’eccezione fatta da luci stroboscopiche

Mediagallery

Grande successo per la prima edizione del Fitness By Night organizzato dalla New Eos di Stagno che ha visto popolarsi la palestra fino dalle 20 di sabato 26 fino alle 2 di notte. Un’apertura straordinaria notturna della palestra che ha fatto sicuramente stupore per la scelta in controtendenza rispetto al periodo che vede solitamente molte strutture ridurre il servizio a causa delle mille problematiche che noi tutti conosciamo.

“Abbiamo deciso di regalare, in questo periodo di forti ansie e preoccupazioni, alle persone un sabato sera diverso e spensierato con l’intento di lanciare un forte messaggio. Fare Sport – spiega Stefano Di Mauro, amministratore di New Eos – e ritrovare la gioia dello stare insieme è fondamentale, soprattutto adesso. La nostra missione è far star bene le persone, e quale miglior modo se non quello di fare un evento divertente e che ci fa star bene. Spesso ci sentiamo demotivati a causa di ciò che succede intorno a noi. Ma – conclude Di Mauro – non esistono problemi più importanti del nostro star bene, noi manteniamo il nostro focus sulla nostra missione”.

Durante la serata si sono svolti corsi fitness di Zumba, Yogaflex, Olit e allenamenti in una sala pesi con un’illuminazione d’eccezione fatta da luci stroboscopiche.

“E ora rilanciamo con l’8 marzo: ingresso totalmente gratuito per tutte le donne, tutto il giorno – conclude Di Mauro – Un’occasione da non perdere”.