In piazza Cavallotti arriva la Befana

Giovedì 5 gennaio dalle 15.30 alle ore 18 due divertenti spettacoli in piazza Cavallotti "La Befana e Puzzetta la gnometta perfetta" spettacolo per grandi e bambini e a seguire Fulvio Pacitto presenta "C'era una volta Livorno"

Giovedì 5 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 18 arriva la Befana al Centro Commerciale Naturale Modì-Buontalenti con due divertenti spettacoli in piazza Cavallotti. Alle ore 15.30 il comico Matteo Micheli presenta “La Befana e Puzzetta la gnometta perfetta” spettacolo per grandi e bambini. A seguire alle ore 17.00 il comico vernacolare Fulvio Pacitto presenta “C’era una volta Livorno”, ovvero cosa raccontavano le nostre nonne al mercato un’antologia di sonetti e modi di dire in vernacolo livornese. Durante il pomeriggio sarà presente per il centro commerciale la Befana che porterà dolciumi a tutti i bambini presenti. Con questa giornata si concludono gli eventi Natalizi organizzati dal Centro Commerciale Naturale Modì-Buontalenti e Consorzio Mercato delle Vettovaglie curati in collaborazione con il Comune di Livorno.

Condividi: