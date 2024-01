In piazza Grande torna la “Befana dei vigili del fuoco”

Torna a svolgersi la manifestazione “Befana dei vigili del fuoco”. Nell’occasione i pompieri del comando effettuerà una dimostrazione, rivolta prevalentemente ai più piccoli ed aperta a tutti, che consisterà nell’arrivo della vecchietta in piazza Grande, con discesa dal campanile del Duomo. La “Festa della Befana” si svolgerà il pomeriggio del 5 gennaio e, condizioni meteo permettendo, vedrà il suo arrivo verso le ore 16:30 circa. In piazza è prevista anche la presenza della Croce Rossa Italiana di Livorno con una postazione ben visibile.

Alla mattina del 5 è prevista l’effettuazione delle prove generali (solo personale dei vigili del fuoco) mentre la dimostrazione pubblica avrà luogo tra le 15 e le 18 circa.

Nell’occasione, nel pomeriggio del 5, è prevista presenza di postazioni delle tre associazioni locali attive in materia di donazioni del sangue (AVIS, Fratres e Croce Rossa) con relative ambulanze per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della materia, nonché della Pubblica Assistenza SVS di Livorno.

Nella mattinata del 6 gennaio verso le 10 avrà luogo invece, all’interno della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Livorno in via Campania 25, la consueta consegna dei doni della Befana ai bambini dei familiari del personale.

A seguito della manifestazione del 6 mattina, come da ricorrenza annuale, una delegazione del Comando si recherà all’interno dell’ospedale di Livorno, nel reparto di pediatria, dove la Befana saluterà tutti i bambini lasciando loro dei doni per simboleggiare questa giornata di festa.

