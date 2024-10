In Provincia la presentazione del libro sulla storia degli “angeli” di Coltano

Giovedì 10 ottobre, alle 17, nella Sala Ciampi di Palazzo Granducale sarà presentato il libro di Maria Stella Culicchia “1945: le Figlie di Maria Ausiliatrice “angeli” di Coltano” alla presenza tra gli altri della presidente Scarpellini

Giovedì 10 ottobre, alle 17, nella Sala Ciampi di Palazzo Granducale, sarà presentato il libro di Maria Stella Culicchia “1945: le Figlie di Maria Ausiliatrice “angeli” di Coltano”. Edito da ETS, il libro ricostruisce il ruolo avuto dalle Figlie di Maria Ausiliatrice di Livorno e Pisa, nel 1945, nell’opera di soccorso e aiuto ai prigionieri del Campo 337 di Coltano (Pisa), uno degli oltre 400 campi di detenzione creati dall’Esercito Americano durante la loro risalita della penisola nel periodo dal 1943 al ‘45. All’incontro, insieme all’autrice, saranno presenti la presidente della Provincia Sandra Scarpellini, il prof. Angelo Gaudio dell’Università di Udine e il prof. Stefano Sodi dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana. Coordina il prof. Fabrizio Amore Bianco dell’Università di Pisa.

Il Campo 337 è stato il più grande d’Italia e vi sono passati dai 35.000 ai 40.000 italiani dai 9 agli 80 anni. Nella confusione di quei momenti, infatti, finirono prigionieri non solo ladruncoli e soldati tedeschi delle SS ma anche giovani obbligati alla leva, orfani, anziani e, sorprendentemente, anche 994 partigiani. Le condizioni di vita nel campo erano molto dure e le Figlie di Maria Ausiliatrice si prodigarono per alleviare le sofferenze dei prigionieri, diventando punti di riferimento per le famiglie nelle ricerche dei propri congiunti, nelle mense, nella preparazione di pacchi alimentari e tanto altro. Dal luglio al novembre 1945, nella loro missione di soccorso, le suore si fecero mediatrici tra la Santa Sede e il Comando americano che, in prima battuta, aveva la giurisdizione sul Campo e, successivamente, quando questa passò al Governo italiano, furono punto di riferimento insieme all’Arcivescovado di Pisa, con Mons. Gabriele Vettori. Una narrazione accurata che l’autrice ha intrapreso all’interno degli studi dell’ACSSA (Associazione Cultori di Storia Salesiana), portando alla luce anche le cronache del tempo, scritte in bella grafia dalle suore degli Istituti di Livorno e Pisa, dalle cui pagine emerge tutto il loro vissuto intessuto di sacrifici immani, servizio alla popolazione, dedizione totale anche in condizioni proibitive e di estrema povertà. Nella prefazione al testo, Mons. Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, così sottolinea: “Suor Maria Stella Calicchia con il suo libro ci dimostra che il Bene può sempre vincere il male e che anche le tenebre più fitte possono essere rischiarate dalla luce dell’amore autentico”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©