In Provincia l’iniziativa sulle donne nel giornalismo a Livorno da Anna Franchi ad oggi

Alle donne nel giornalismo, tra pioniere e croniste di oggi, è dedicata l’iniziativa, in programma martedì 20 maggio alle ore 10, a Palazzo Granducale, promossa dalla Provincia in collaborazione con la consigliera di parità, il Soroptimist Club Livorno e Provincia di Livorno Sviluppo.

A partire dalla figura della livornese Anna Franchi, tra le prime giornaliste iscritte all’albo in Italia, l’incontro si propone di approfondire il tema della presenza delle donne nel giornalismo sotto diversi punti di vista. Dopo i saluti istituzionali, a cura di Lia Galli consigliera provinciale con delega alle pari Opportunità, Maria Grazia Dainelli, consigliera provinciale di Parità, Maria Emanuela Bacci di Capaci, Presidente di Soroptimist Club Livorno, l’iniziativa proseguirà con l’intervento di Mariella Calabresi, vicepresidente dell’Osservatorio di Monterotondo, che approfondirà la figura di Anna Franchi come scrittrice, giornalista e critica d’arte, impegnata anche nelle rivendicazioni femministe. Seguirà una tavola rotonda sul giornalismo femminile a Livorno, moderata da Silvia Motroni, consigliera dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, alla quale prenderanno parte le giornaliste Juna Goti del Tirreno, Michela Berti, della Nazione e Silvia Meccheri di Granducato Tv e un dibattito con il giornalista Antonello Riccelli. L’iniziativa si chiuderà con l’intervento di Maria Salvatrice Oriti, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Bartolena di Livorno sulla scelta di intitolare la scuola ad Anna Franchi e la premiazione delle classi che hanno partecipato al concorso “Rivalutiamo Anna Franchi”.

