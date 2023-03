In Provincia una mostra sulle figure femminili dell’età greca ad oggi

di Giulia Bellaveglia

Tanti ritratti di donne, appartenenti ad epoche e paesi differenti, tutte accomunate dalla passione di testimoniare l’intelligenza femminile, libera e disobbediente a schemi e convenzioni. È questo il tema della mostra “Ritratti di donne dall’età greca all’età contemporanea” allestita dalla Provincia di Livorno negli spazi di Palazzo Granducale e visitabile gratuitamente fino al 24 marzo. “Un omaggio al lavoro di tante – spiega la presidente Sandra Scarpellini – e al loro fondamentale contributo di pensiero e ricerca, che ancora oggi è misconosciuto e quasi assente nei libri di storia, e un omaggio ad una donna in particolare, Maria Antonietta Pappalardo, che ha segnato un percorso importante nella costruzione delle commissioni Pari Opportunità della Provincia e del suo territorio. È proprio grazie al suo lavoro che troviamo le storie di grandi figure, come Maria Curie, ma anche di quelle che hanno fatto parte della storia di Livorno e del suo territorio, nei secoli e nell’età contemporanea, come, tra le altre, Carolina Internari, Angelica Palli o Edda Fagni. Il nostro auspicio è quello di favorire la curiosità e la voglia di approfondire le loro storie e del loro contributo originale alla costruzione del sapere e della cultura”. L’esposizione trae ispirazione dal volume omonimo e dalle illustrazioni ad esso associate, gentilmente donate dalla famiglia di Maria Antonietta Pappalardo, curatrice del libro e Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia per tre mandati amministrativi a partire dagli inizi degli anni ‘90, scomparsa nel settembre 2022. “Un volume – aggiunge la consigliera di parità Cristina Cerrai – che riguarda le vicende delle donne più importanti e più famose, precursore della parità. La nostra idea per il futuro è quella di proporre un’edizione aggiornata del testo e diffonderlo nelle scuole”. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Per informazioni: 0586/257388 oppure [email protected].

