In ricordo di Mahsa Amini ad un anno dalla sua scomparsa

Il movimento livornese Donne, Vita, Libertà si è dato appuntamento nella giornata di sabato 16 settembre, la mattina alle 10,30, sulla scalinata del Palazzo Comunale. Il motivo è quello di ricordare Masha Amini ad un anno esatto dalla sua scomparsa

Il movimento livornese Donne, Vita, Libertà si è dato appuntamento nella giornata di sabato 16 settembre, la mattina alle 10,30, sulla scalinata del Palazzo Comunale. Il motivo è quello di ricordare Masha Amini ad un anno esatto dalla sua scomparsa. La giovane fu arrestata il13 settembre 2022 dalla polizia religiosa nella capitale iraniana (dove si trovava con la sua famiglia in vacanza) a causa della mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo, in vigore dal 1981 (poi modificata nel 1983) per tutte le donne nel Paese, sia straniere, sia residenti. Dopo essere stata arrestata e condotta in una stazione di polizia, la giovane è deceduta in circostanze sospette il 16 settembre, dopo tre giorni di coma, suscitando l’indignazione dell’opinione pubblica.

