In scena al Mascagni il Caleidoscopio di Stefano Agostini e Massimo Signorini

Nuovo concerto della rassegna “Suoni inauditi” sabato 11 ottobre

Prosegue la tredicesima edizione della rassegna internazionale di musica contemporanea Suoni Inauditi, organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno e curata dal M° Fabio De Sanctis De Benedictis. Sabato 11 ottobre, alle ore 16.30, presso l’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio, è in programma un nuovo appuntamento della rassegna: il concerto “Caleidoscopio”, con protagonisti Stefano Agostini (flauto) e Massimo Signorini (fisarmonica). Il concerto è inserito nel percorso della masterclass “Un metodo di studio efficace per limitare lo stress nella performance” condotta dagli stessi Agostini e Signorini, aperta a studenti del Conservatorio e non, che si terrà la mattina dell’11 ottobre. L’appuntamento rientra nel progetto Pro-Ben, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la promozione del benessere psicofisico e la prevenzione del disagio tra gli studenti universitari e AFAM. Il concerto “Caleidoscopio” nasce come riflessione musicale sul tema della consapevolezza nella pratica performativa, attraverso un programma che – per l’appunto come un caleidoscopio – alterna e intreccia linguaggi, timbri e prospettive sonore differenti. Un’esperienza che pone al centro l’ascolto, la concentrazione e il rapporto tra gesto e suono, in un equilibrio dinamico tra tecnica e libertà interpretativa. Da segnalare che il concerto vedrà anche la prima esecuzione assoluta di “Efag 2” (2021) di Fabio De Sanctis De Benedictis, scritta per flauto solo.

PROGRAMMA

Béla Bartòk (1881-1945) – Sette duetti dai “44 duetti per due violini” (1931) – Dance from maramaros, Ruthenian Song, Ruthenian Kolomeika Soldier’s song, Mosquito dance, New year’s song, Bagpipes

Sviatoslav Avilov (1990) – “Il riso dopo il pianto” (2025), per fisarmonica sola

Federico Alessi (2000) – “Nei moti lietissimi” (2025), per fisarmonica sola

Maria Francesca Romana Terreni (1956), “Falce di Luna” (2016)

Maria Francesca Romana Terreni – “Alle prime ore del giorno” (2016)

Fabio De Sanctis De Benedictis (1963) – “Efag 2” (2021), per flauto solo

Fabio De Sanctis De Benedictis – “Suspiratio” (2016), per fisarmonica sola

Fabio De Sanctis De Benedictis – “Improvvisazione”

Mauro Grossi (1959) – “Step 1” (2017), per flauto solo

Mauro Grossi – “AgoSteLude” (2019), per flauto solo

Chic Corea (1941) – “Children’s song N°. 12”

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tutte le info su www.consli.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©