In Vescovado una tre giorni sulla Speranza con relatori dalle università d’Italia

“Stringeranno nei pugni una cometa” è il titolo del convegno interdisciplinare e interreligioso in programma il 28 29 e 30 gennaio. Potrà essere seguito in presenza e online

“Stringeranno nei pugni una cometa” è questo il titolo del convegno interdisciplinare e interreligioso che si svolgerà nel salone del vescovado il 28 29 e 30 gennaio. 3 giorni dedicati alla speranza nello spirito del Giubileo, che vedranno relatori provenienti da varie università d’Italia per trattare il tema secondo diverse prospettive. Nella prima giornata un’analisi della situazione attuale, il secondo giorno un approfondimento sui progressi delle neuroscienze ed infine l’ultima giornata l’aspetto escatologico del tema e come le diverse religioni interpretano l’aldilà. Il convegno potrà essere seguito in presenza e online. Infatti sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube della Diocesi dalle 19 alle 21 e nella prima ora, dalle 19 alle 20 anche su Granducato tv, sarà infatti una puntata speciale di Si fa sera… parliamone, la trasmissione in onda ogni martedì sera su Granducato TV.

