In via Cambini la mostra fotografica diffusa “People”

Volti, storie e umanità quotidiana: l’arte di Laura Plataroti e Veronica Socci trasforma la via della movida in una galleria a cielo aperto

Una strada che di sera si riempie di movida, musica, chiacchiere e colori. Una via spesso raccontata solo attraverso il suo lato più vivace, a volte chiassoso. È proprio qui, in via Cambini, che da domani sera prenderà vita “People”, la mostra fotografica diffusa firmata da Laura Plataroti e Veronica Socci, visitabile dall’11 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 grazie alla collaborazione dei commercianti della zona.

Un progetto che nasce dal desiderio di riportare al centro ciò che, paradossalmente, vediamo ogni giorno ma troppo spesso ignoriamo: le persone.

“In un mondo in movimento, sono le persone a renderlo leggibile”, raccontano le artiste, spiegando la filosofia che guida il loro lavoro.

People raccoglie volti, gesti, sguardi, presenze, ognuno portatore di un frammento di umanità. C’è chi si ferma davanti all’obiettivo, chi posa con naturalezza, chi attraversa la scena senza neppure accorgersi dello scatto. Uomini, donne, lavoratori, giovani, anziani, turisti: un mosaico urbano che riflette identità, diversità e storie invisibili ma essenziali.

La scelta di via Cambini non è casuale: “Volevamo portare l’arte in un luogo spesso associato solo alla movida – spiegano Plataroti e Socci – e offrire un nuovo sguardo su questo spazio urbano. Rendere la fotografia accessibile e visibile a tutti è un modo per contribuire a un clima più culturale e partecipato”.

Le immagini saranno esposte in vari esercizi commerciali della via, trasformandola in una galleria aperta e diffusa, dove chiunque potrà fermarsi, osservare, riconoscersi o scoprire qualcosa di nuovo nei volti degli altri.

L’inaugurazione è prevista per domani sera. L’invito, spiegano le artiste, è semplice: “Passeggiare, guardare, incontrare. Perché ogni persona è una storia che merita uno sguardo”.

