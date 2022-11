“In viaggio con Fulvia”, il libro di Franceschi al Circolo Gallinari

Continua l’impegno del gruppo di cittadinanza attiva Vivi Antignano-Banditella nel valorizzare e promuovere le tantissime risorse di persone, luoghi e storie che questo paese così particolare e suggestivo esprime.

Venerdì prossimo 11 novembre 2022 alle ore 17, sarà presentato al Circolo Gallinari di Antignano, in via della salute 13, il libro di Milvia Franceschi “In viaggio con Fulvia”, edizioni Albatros.

Un romanzo coinvolgente e appassionato che racconta l’amicizia di due donne nata sui banchi del liceo e rimasta sospesa per tanti anni, a causa della delusione patita dalla protagonista, per un amore non corrisposto nei confronti di un ragazzo che aveva scelto l’altra, cioè Fulvia.

Attraverso un viaggio, non solo fisico alla scoperta delle tante bellezze di un’Italia meno conosciuta, ma anche spirituale ed emotivo, la protagonista che ha ritrovato Fulvia, in occasione del funerale di un’amica comune e con lei parte, comprenderà la profondità di questa relazione, ritrovando una serenità interiore sconosciuta fino ad allora e scoprendosi diversa da quella che pensava di essere.

L’autrice Milvia Franceschi, che vive tra Roma e Antignano da ormai tantissimi anni, è stata docente in varie scuole italiane ed è alla sua quarta esperienza di scrittrice. Il libro edito nel 2021 è stato presente al Salone del libro di Torino e alla Fiera del libro di Roma ed in alcuni caffè letterari della capitale.

Per informazioni: 327-25.11.118

