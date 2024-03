“In viaggio con Steve” per i pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo

Per I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo, in collaborazione con Erasmo Libri, mercoledì 27 marzo, alle 18, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, sarà presentato il libro di Mauro Cuomo “In Viaggio con Steve” (Edizioni A&B). Introduce la prof.ssa Rossana Fatighenti, che leggerà alcuni brani del libro, mentre il prof. Alessio Masoni eseguirà alla chitarra alcune delle più famose canzoni di Beatles.

Nel libro l’autore racconta della sua amicizia con Steve Jobs e in particolare di un viaggio in Europa per una serie di conferenze in cui Cuomo poco più che trentenne ha accompagnato Steve allora ventottenne.

Il dott. Cuomo, Executive Coach and Trainer con oltre 30 anni di esperienza internazionale di management e leadership in contesti fortemente innovativi, attualmente in pensione, ha tenuto presso l’Istituto Vespucci-Colombo un workshop sugli Obiettivi Ben Formati indirizzato a tutti gli alunni delle classi quinte che si è svolto nel mese di dicembre. In quell’occasione è stato possibile apprezzare le sue doti di coach, mentre questa volta potremo apprezzare le sue doti di narratore coinvolgente di una vita un po’ speciale che lo ha portato a Cupertino e poi nel resto del mondo fino ad approdare nella nostra città.

Info: [email protected]

