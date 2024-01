Inaugurata la seconda edizione di “Badabimbunbè”

Il percorso durerà circa tre mesi in cui i ragazzi svolgeranno incontri teorici e pratici sia in piscina che in mare e impareranno a prestare il primo soccorso

Badabimbunbé 2.0 è un progetto innovativo e sociale che ha l’obiettivo di far conseguire a un gruppo di giovani livornesi il brevetto da bagnino per permettere loro di entrare nel mondo del lavoro. Un importante segno che ci fa riflettere sull’impegno e dedizione che questi giovani mettono nel costruirsi il loro futuro.

Tutto questo è stato possibile grazie al finanziamento concesso dal Cred e dal Comune di Livorno. A seguito del grande successo della prima edizione, l’amministrazione ha deciso di continuare a sostenere il progetto per l’anno 2024 gestito dal presidente Matteo Nani, dalla vicepresidente Nina Palermo e dalla project manager e tesoriera Margherita Pernice dell’associazione Sons of the Ocean e da Giancarlo Perotta della F.I.S.A. Federazione Italiana Salvamento Acquatico.

I ragazzi partecipanti al progetto sono stati invitati a un incontro nella sede del Cred.

Durante l’incontro sono state chiarite le modalità di svolgimento del corso di bagnino oltre ad aver risposto alle domande dei ragazzi.

Il percorso durerà circa tre mesi in cui i ragazzi svolgeranno incontri teorici e pratici sia in piscina che in mare e impareranno a prestare il primo soccorso.

Inoltre ai partecipanti saranno forniti i materiali necessari allo svolgimento del corso come la muta, le pinne, la maschera e il fischietto grazie a una partnership stipulata con Decathlon. I giovani si sono subito mostrati interessati e entusiasti di iniziare questo percorso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©