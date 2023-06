Inaugurato al Parco Centro Città il murale “Queer Wall”

Sabato 24 giugno alle 17 è stato inaugurato il murale intitolato “Queer Wall” all’interno del Parco Centro Città Odeon. Sopra un muro di 50 metri una bellissima e coloratissima parata di personaggi che hanno fatto la storia in tema dei diritti. Presente al taglio del nastro il sindaco Luca Salvetti, l’assessore al sociale Andrea Raspanti e alcuni rappresentanti della lista Livorno Civica tra cui la presidente Francesca Ricci.

“Queer Wall” è la celebrazione dell’orgoglio LGBTQIA+. All’interno dell’opera sono stati, infatti, rappresentati sedici volti noti tra i personaggi più importanti del movimento che con la loro arte, il loro attivismo e la loro esperienza di vita hanno segnato in modo indelebile la storia, diventando vere e proprie icone e portavoce dei diritti della comunità: Gilbert Baker, Madonna, Keith Haring, le sorelle Wachowski, Harvey Milk, Lindsay Kemp, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Marielle Franco, Marsha P. Johnson, Divine, Aldo Mieli, Lili Elbe, Raffaella Carrà, Saffo e Pier Paolo Pasolini.

Il murale, patrocinato dal Comune di Livorno, è stato realizzato dall’artista Giulia Bernini, in arte Oblo, e promosso dalle associazioni: L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno, MuraLi – Diamo colore alla città , in collaborazione con il collettivo Uovo alla Pop su progetto di Giulia Bernini e con l’adesione di Toscana Pride. Il progetto è stato finanziato da So.crem Livorno e Unicoop Tirreno; sostenuto da Scorpio – Comunicazione e pubblicità e Urban Livorno; col sostegno tecnico di Non solo bagno e Sikkens.

