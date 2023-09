Inaugurato il Festival della Fotografia Femminile ai Bottini dell’Olio

Le tre curatrici del Festival sono Diletta Fallani, Valeria Cappelletti e Manuela Giorgia De Rosa

L'inaugurazione è stata un trionfo di emozioni, storie e visioni rappresentate attraverso le lenti delle talentuose fotografe selezionate. Gazzetti: "Per la nostra città è un’occasione straordinaria"

Livorno è stata illuminata da uno spettacolo di creatività e talento il 22 settembre, quando il Festival della Fotografia Femminile ha aperto i battenti in una straordinaria inaugurazione alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio, la mostra ha attirato un pubblico proveniente da ogni angolo d’Italia. Questo atteso evento ha dimostrato ancora una volta il potere e l’influenza delle donne nell’arte della fotografia. Un festival indipendente, autofinanziato, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Livorno. L’ingresso a tutte le iniziative e alla mostra è gratuito. L’inaugurazione è stata un trionfo di emozioni, storie e visioni rappresentate attraverso le lenti delle talentuose fotografe selezionate. L’edizione di quest’anno del Festival Femminile della Fotografia ha attirato una moltitudine di partecipanti, da appassionati d’arte a esperti del settore, con l’obiettivo di celebrare il contributo delle donne al mondo della fotografia e promuovere il loro ruolo nella narrazione visiva. “Questo festival è un’occasione per dare voce alle prospettive uniche delle fotografe e condividere le loro storie con il mondo – interviene Francesco Gazzetti consigliere Regionale – Per la nostra città è un’occasione straordinaria vista la moltitudine di persone che sono accorse per l’evento. La fotografia è un linguaggio che merita maggiore spazio nel panorama moderno e ringrazio per questa opportunità data alla città le tre curatrici del Festival Diletta Fallani, Valeria Cappelletti e Manuela Giorgia De Rosa”. La mostra ha presentato una vasta gamma di opere, dalle fotografie documentarie ai ritratti artistici, dalle immagini astratte alle esplorazioni concettuali. Le tematiche affrontate sono state altrettanto diverse, spaziando dall’identità di genere alle questioni sociali, dalla natura alla tecnologia. I visitatori hanno potuto ammirare le opere di alcune fotografe più celebri del nostro paese, ma anche scoprire nuovi talenti emergenti. Oltre alla mostra principale, il festival ha offerto una performance di danza contemporanea e un programma di eventi collaterali, tra cui conferenze, workshop e proiezioni di film, che hanno permesso al pubblico di immergersi ancora di più nel mondo della fotografia femminile. Questi momenti di condivisione hanno creato una vibrante comunità di appassionati d’arte, fotografi e artiste. “Il Festival Femminile della Fotografia è una piattaforma straordinaria per le fotografe italiane”, ha affermato una visitatrice entusiasta. “È incredibile vedere la diversità di voci e stili espressi attraverso le fotografie. Questo evento è un vero e proprio trionfo della creatività e della diversità e il luogo dell’esposizione è magnifico”. L’inaugurazione del Festival Femminile della Fotografia a Livorno ha sicuramente lasciato il segno, dimostrando il talento e l’ingegno delle donne nel campo della fotografia. Questo festival non è solo una celebrazione dell’arte, ma anche un richiamo alla necessità di riconoscere e promuovere le voci femminili nell’industria fotografica. Ad arricchire il Festival, l’esposizione di alcuni lavori realizzati dalle fotografe: Paola Spencer, Biancamaria Monticelli, Chiara Cunzolo, Sara Bertei ed Erminia Aurora Rizzacasa e alcune stampe della fotografa Giovanna Talà. La manifestazione prosegue sabato 23 e domenica 24 settembre: la mostra sarà visitabile, sabato, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e domenica dalle ore 10 alle 19. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

