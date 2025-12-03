Inaugurazione del Ring Star: un 5 dicembre infuocato dal rock di Pino Scotto

Una lunga attesa culminata in una serata memorabile: il 5 dicembre, il nuovo spazio culturale e musicale Ring Star presso il villaggio Oltremare di via Padre Magri, 118 a Livorno aprirà ufficialmente le sue porte, inaugurando la sua attività con un evento che ha richiamato appassionati, curiosi e amanti del rock. A rendere unico il debutto sarà il concerto di Pino Scotto, figura iconica della scena rock italiana, che con la sua presenza trasformerà il Ring in un vero e proprio rito collettivo di energia e libertà artistica.

Fin dalle prime ore della sera, esattamente dalle 18,00 l’atmosfera sarà elettrica: sette band apriranno il grande concerto , CLASSE 99 , KHAOSKULT, DAMNESYA, MAGNITUDO 18, JUNKIE DILDOZ, THE SINNERS , DIRTY BLADE , band dal suono rock scelte da Claps Eventi per un pubblico che affollerà gli spazi del Ring Star.

Dalle 22.30 Pronti ad assistere a un artista che, da oltre quarant’anni, rappresenta una delle voci più autentiche, crude e sincere del rock tricolore, E Scotto non deluderà le aspettative, regalando una performance intensa, aggressiva, ma al tempo stesso profondamente umana.

Pino Scotto: una carriera di coerenza e rivoluzione

Definire Pino Scotto soltanto un cantante sarebbe riduttivo. Storico frontman dei Vanadium, una delle prime e più importanti band heavy metal italiane, Scotto è cresciuto nel panorama musicale come simbolo di coerenza, ribellione e resistenza culturale. La sua voce graffiata, inconfondibile, è diventata negli anni un marchio di fabbrica, così come la sua attitudine senza filtri, capace di alternare rabbia e poesia con la stessa naturalezza.

Non solo musicista, ma anche personaggio pubblico, conduttore televisivo, opinionista e attivista del rock, Scotto ha sempre portato avanti battaglie contro l’omologazione, la decadenza culturale e l’appiattimento musicale. Ogni suo concerto è più di un live: è un manifesto, un grido, un richiamo alla purezza del rock vissuto come stile di vita e non come semplice intrattenimento.

Un concerto travolgente: energia, storia e autenticità

Sul palco del Ring Star, Scotto ripercorrerà alcuni dei momenti più rappresentativi della sua carriera, alternando brani storici a nuovi pezzi, con quella grinta che il tempo non ha minimamente scalfito. Il pubblico abituato con entusiasmo, trasformerà la serata in un dialogo continuo con l’artista .

Riff potenti, ritmiche serrate e parole che pesano come macigni costruiranno un concerto che non si limiterà a celebrare l’inaugurazione di uno spazio culturale, ma sancirà la volontà del Ring Star di diventare un punto di riferimento per la musica live, soprattutto quella più autentica e meno addomesticata grazie alle scelte di Vanessa Barbato e Piero Ciantelli che con Claps Eventi propongono da tempo eventi di alto livello.

Un inizio che è già una dichiarazione di intenti

L’inaugurazione del Ring Star con un artista come Pino Scotto non è stata una scelta casuale: è un messaggio chiaro sulla direzione e l’identità che questo nuovo spazio già colmo di talenti vuole incarnare. Un luogo che valorizza il rock, la musica dal vivo e la libertà artistica senza compromessi.

Se il 5 dicembre rappresenta solo l’inizio, il futuro del Ring Star promette di essere vibrante, coraggioso e pieno di eventi capaci di lasciare il segno. E la voce inconfondibile di Pino Scotto resterà, senza dubbio, un ricordo fondativo di questa nuova avventura culturale.

Pino Scotto sarà presente nel pomeriggio del 5 dicembre alle ore 17.00 alla Feltrinelli di Livorno per presentare il suo nuovo libro “Cuore di Rock’N’Roll”.

Per info spettacolo 3204103015- 3801309115

