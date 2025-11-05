Inaugurazione del ripristino de “La fontana della musica”, dedicata a Mascagni

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno invita la cittadinanza all’inaugurazione dell’opera in oggetto restaurata, che avrà luogo sabato 8 novembre alle ore 17 all’interno della Chiostra dell’Istituto.

L’opera, intitolata La fontana della musica, è una scultura-fontana dedicata al grande compositore livornese Pietro Mascagni, realizzata dal Maestro Antonio Vinciguerra nel 2006 e restaurata nel 2025, grazie al contributo del Soroptimist International Club Livorno, del Rotary Club Livorno, del Garden Club Livorno, di ASA S.p.A., della Fondazione Laviosa, della Ditta Lena e della cittadinanza di Livorno che hanno sostenuto il progetto di ripristino e valorizzazione.

Realizzata in acciaio, la scultura rappresenta un pentagramma e una bacchetta da direttore d’orchestra, elementi simbolici che dialogano con l’acqua in un’armonia di movimento e luce.

Le pagine dello spartito, disposte in una spirale ascendente, evocano il processo creativo che dal segno scritto conduce al suono, mentre la bacchetta del direttore guida idealmente i getti d’acqua, coordinati sulla musica de L’amico Fritz.

L’opera celebra così la musica come energia universale, capace di fondere materia e spirito in un’unica armonia.

Alla cerimonia interverranno i rappresentanti del Conservatorio, delle istituzioni e delle realtà promotrici dell’intervento, insieme al Maestro Vinciguerra.

Seguirà un breve concerto inaugurale, con Francesca Mercadante (soprano) e Angela Panieri (pianoforte), che renderanno omaggio a Mascagni e alla sua eredità musicale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del Conservatorio, che continua a essere luogo di incontro tra arte, formazione e memoria civica

Il programma

17:00 Saluti e ringraziamenti

Emanuele Rossi – Presidente del Conservatorio P. Mascagni

Federico Rovini – Direttore del Conservatorio P. Mascagni

Maria Bacci di Capaci – Presidente Soroptimist International Club Livorno

Marina Pesarin – Presidente Rotary Club Livorno

Marcella Montano – Presidente Garden Club Livorno

Antonio Vinciguerra – realizzatore dell’opera

17:30 Concerto in Auditorium

Francesca Mercadante, soprano

Angela Panieri, pianoforte

