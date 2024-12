Inclusione lavorativa, se ne parla al Parco del Mulino

Nell’ appuntamento del 4 dicembre, se ne comincia a parlare a Livorno e lo si fa grazie a un'iniziativa promossa dall'AIPD (Associazione Italiana Persone Down) in programma alle 18 nel salone-ricevimenti del Parco del Mulino di via Voltolino Fontani, 1

L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità è ormai uno di quei parametri fondamentali che definiscono non solo il livello di civiltà conquistato da un luogo e una comunità, ma anche la stessa dimensione di modernità. Che poi, come dimostrano tutte le ricerche di settore, accresce la reputazione di un territorio, quindi anche la sua attrattività per gli investimenti di aziende e imprese sempre più attente e sensibili e che fanno di questi valori anche un asset strategico. Insomma, quel che si suole definire un "circuito virtuoso".

L’incontro si annuncia tecnico, ma ha anche il chiaro obiettivo di aprire un dibattito pubblico, sulla capacità reale di dare senso pieno allo slogan scelto: “Inclusione lavorativa, proposte di intervento sul tema del lavoro per persone con disabilità”.

L’obiettivo è la creazione del cosiddetto SIL che sta per Servizio Inserimento Lavorativo. Ovvero una struttura organizzativa, multidisciplinare, prevista dalla legge a supporto di soggetti pubblici e privati, capace di creare le condizioni per un obiettivo fondamentale: occupazione e vita indipendente.

Il SIL, come già avviene in esperienze molto più consolidate a cominciare da quella (ventennale) della vicina Pisa, in buona sostanza segue i candidati con disabilità già iscritti ai Centri per l’impiego, ne analizza capacità e desideri, stende curriculum e quindi orienta alla miglior scelta lavorativa. A questo si aggiunge il dialogo con la città per costruire una rete virtuosa attraverso le sue istituzioni pubbliche direttamente coinvolte (Comune, ASL, Centro per l’Impiego), le associazioni imprenditoriali e i sindacati. Al convegno interverrà Monica Cavallini vice segretaria generale di CGIL della Provincia di Livorno con la quale AIPD sta elaborando un protocollo d’intenti a supporto del progetto SIL. A proposito di rete, all’appuntamento livornese si annuncerà anche il primo tirocinio occupazionale del genere, frutto del lavoro, di rete appunto, realizzati in collaborazione con il punto vendita livornese di Kiabi, multinazionale dell’abbigliamento.

I lavori della conferenza inizieranno alle 18 per concludersi alle 19 con interventi di 15 minuti ciascuno. Saluti e primo intervento saranno di Massimo Zallocco, mediatore e presidente dell’AIPD di Livorno che illustrerà nei dettagli il progetto del SIL. A seguire Alessandra Testi, responsabile del SIL di Pisa che, come detto, racconterà il cammino di una realtà già ben consolidata, e quindi cosa significa concretamente, giorno dopo giorno, costruire l’indipendenza vera e sostanziale di una persona con fragilità. Quindi sarà il turno della testimonianza di un lavoratore, Lorenzo Vieggi.

A seguire l’intervento di Marco Paoletti, direttore della Cooperativa sociale Parco del Mulino, che avrà anche il ruolo di coordinatore del Progetto SIL Livorno. E che, forte della sua esperienza quotidiana spiegherà tutte le tappe necessarie a costruire un cammino di autonomia e indipendenza per chi è più fragile. Quindi la parola passerà ad altri due esponenti dell’AIPD Livorno, Silvia Monaci, coordinatrice dei progetti educativi e Luca Di Rocca, coordinatore del Progetto Vita Indipendente. Per concludere tre testimonianze di altri due lavoratori, Giulio Guzzonato e Giulia Voliani, e della responsabile del negozio Kiabi Eleonora Sperandio di Livorno.

