Incontri con l’autore, all’ITI lo scrittore Pianini

Venerdì 20 maggio alle 17.30, nell’Aula Magna dell’Istituto, lo scrittore e avvocato carrarino Emiliano Pianini presenterà "Ho ucciso". Introdurrà l’iniziativa la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Manuela Mariani

Nell’ambito degli “incontri con l’autore”, organizzati dall’ITIS Galilei di Livorno, venerdì 20 maggio alle 17.30, nell’Aula Magna dell’Istituto, sarà presentato il romanzo “Ho ucciso” dello scrittore ed avvocato carrarino Emiliano Pianini, edizioni Newton Compton. Si tratta di un giallo ambientato durante la seconda guerra mondiale, nel quale la narrazione risulta coinvolgente e allo stesso tempo scorrevole, grazie alla sapiente struttura dell’intreccio e alla prosa fluida che danno vita a vicende accadute in un’epoca particolarmente dolorosa. Introdurrà l’iniziativa la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Manuela Mariani, che congiuntamente al Dipartimento di Italiano sta cercando, anche attraverso il ciclo di appuntamenti programmati con diversi autori “del territorio” di avvicinare il più possibile gli studenti alla lettura e alla scrittura in modo significativo e coinvolgente. Dopo il successo ottenuto nell’incontro di apertura in cui è si è assistito alla presentazione del romanzo ambientato a Livorno nel contesto dell’alluvione del 2017, (“Mimosa non è un fiore”, dello scrittore labronico Carlo Banchieri), l’ITI Galilei si prepara al 2^ evento in calendario, previsto per oggi pomeriggio e attende numerosi i suoi studenti e la cittadinanza. Moderatrice dell’incontro sarà la professoressa Annalisa Bove che per l’occasione interagirà con lo scrittore di Carrara, Emiliano Pianini.