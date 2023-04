Incontri d’arte al Museo, l’artista Enrico Bertelli ospite ai Granai di Villa Mimbelli

Sarà Enrico Bertelli (Livorno, 1959) il primo ospite della rassegna Contemporanea-Mente al Fattori giovedì 6 aprile alle 17 ai Granai di Villa Mimbelli dove è allestita la mostra Enrico Bertelli. La donazione ai Musei Civici del Comune di Livorno (fino al 16 aprile 2023).

L’incontro, sotto forma di dialogo, si svolgerà direttamente negli spazi della mostra e getterà luce sulla ricerca e sulla pratica artistica dell’autore livornese che ha posto l’errore al centro della sua indagine. Da sempre attratto dagli effetti degli errori sulla realtà, Bertelli muove infatti dall’esigenza di riprodurre questo ambiente estetico e le sue ricadute nel pensiero razionale di un’attitudine anche in ambito psicologico, storico e sociale.

La mostra ai Granai nasce a seguito dell’importante donazione, da parte dell’artista stesso, di quindici opere (datate dal 1987 al 2018) che testimoniano le differenti fasi della sua ricerca, restituendone in modo esaustivo l’evoluzione nel corso del tempo.

Il ciclo di incontri proseguirà nei due giovedì successivi (13 e 20 aprile) presentando artisti e personalità del mondo dell’arte contemporanea, che non solo si sono distinti per la loro attività creativa e di sperimentazione, ma che hanno donato alle collezioni civiche opere, pubblicazioni, cataloghi o documenti confluiti nel patrimonio dei musei livornesi. La partecipazione alle conferenze è gratuita. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Livorno in collaborazione con le cooperative Agave, Itinera e CoopCulture.

