“Incontri di Valore”, il giornalismo al femminile al centro del secondo appuntamento

Dopo il primo appuntamento, torna a Livorno “Incontri di Valore”, l’iniziativa promossa dalle presidenti delle Commissioni consiliari 3 Economia e Lavoro e 8 Pari Opportunità del Comune di Livorno, Francesca Cecchi e Michela Castellani. Il secondo incontro è in programma venerdì 9 ottobre alle ore 17 alla Rotonda 31, in viale Italia 136, Largo Carlo Azeglio Ciampi.

Protagonista sarà la giornalista Ilaria Bonuccelli, che verrà intervistata da tre giovani giornaliste livornesi, Martina Romeo, Margherita Gonnelli e Greta Ercolano. Al centro della conversazione ci sarà il giornalismo al femminile, un tema particolarmente attuale e ancora segnato da criticità e difficoltà per le donne che scelgono di intraprendere questa professione. Un confronto tra esperienze, generazioni e punti di vista, con l’obiettivo di raccontare il percorso delle giornaliste e gli ostacoli che possono incontrare nel mondo dell’informazione.

L’appuntamento proseguirà con un aperitivo curato da Fisar Delegazione di Livorno, accompagnato dalla musica di Matilde Gori, giovanissima trombettista livornese e stella emergente del jazz. Diplomata in tromba classica e jazz, Gori racconterà anche la sua esperienza americana di queste ore e i progetti che la attendono sui palchi musicali nazionali e internazionali.

La partecipazione all’aperitivo prevede una quota di 15 euro, comprensiva di una donazione a favore di una Onlus locale. È consigliata la prenotazione al numero 342 340 0248.

Un pomeriggio che unisce dunque informazione, pari opportunità, giovani talenti e solidarietà, nel segno di un incontro pensato per mettere a confronto esperienze diverse e valorizzare le professionalità femminili.