“Incontri”… su “La Palafitta” del Molo Mediceo. Il programma

Il progetto propone forme innovative di relazione con il pubblico e la comunità, collocandosi fuori dalla consuetudine di proporre un semplice intrattenimento artistico e culturale

Il progetto Incontri nasce con l’intenzione di trasformare l’evento culturale in un “processo”. Un cantiere di “incontri” in spazi culturali ibridi dove è possibile coniugare pensiero, codici linguistici e forme artistiche contemporanee con forme tradizionali e innovative, dove è possibile promuovere le culture e le arti dello spettacolo e la loro diffusione sul territorio e stimolare forme di condivisione e crescita sociale e culturale, dove la relazione con la comunità costituisce un elemento fondante della realizzazione dell’evento stesso. Il progetto propone forme innovative di relazione con il pubblico e la comunità, collocandosi fuori dalla consuetudine di proporre un semplice intrattenimento artistico e culturale. Organizzato da mowan teatro in collaborazione con Ermenautica saperi in rotta – l’Università La Sapienza di Roma con il supporto del Comune di Livorno, Regione Toscana. Gli eventi sono a ingresso libero

Le attività previste:

Lunedì 26 e martedì 27 giugno alle ore 19.30 presso La Palafitta – Molo Mediceo

Lo spettacolo SOLO – Joshua Slocum di Giorgio Arimondi e Alessandro Brucioni con Giorgio Arimondi. Dopo un periodo di lungo lavoro vede la luce il monologo sulla straordinaria storia del primo uomo a compiere il giro del mondo in barca a vela in solitaria. Un racconto epico e sentimentale sulle vicissitudini di un viaggio ai confini del mondo.

“Solo” è la storia di Joshua Slocum, il primo uomo ad aver compiuto il giro del mondo in barca a vela in solitaria. Siamo alla fine del XIX secolo, l’era dei velieri sta volgendo al termine, i vecchi capitani di lungo corso sono costretti a terra e gli oceani iniziano a popolarsi di piroscafi. Joshua è un vecchio capitano, alla fine di una lunga carriera e di una vita passata tra una burrasca e una “patana” equatoriale. Ha visto tutto il mondo, commerciato con l’oriente e l’Europa, non si arrende a vivere una vita da “terraiolo” e cerca in tutti i modi di riprendere il mare. È così che recupera una barca malmessa, lo Spray, mezza marcia, cimelio di un tempo passato, come lui, la restaura e parte per una delle esperienze più straordinarie della storia dell’umanità.

Nella sua navigazione Joshua, il capitano dello Spray e solo uomo a bordo, sosta in alcuni dei porti più importanti dell’epoca e sfida le rotte e i luoghi più inospitali e sconosciuti, confrontandosi con le condizioni più estreme di sopravvivenza, il suo periplo si compone di scontri e incontri sorprendenti. Entra in contatto con una scorza umana al confine tra il reale e l’irreale: i nativi e i commercianti della Terra del Fuoco, i pacifici abitanti delle isole delle Azzorre, i pirati e i notabili del Brasile in festa, la vedova di Stevenson, i Samoani e la cerimonia dell’Ava, l’esploratore Stanley.

La storia di Joshua Slocum si snocciola in una catena di eventi, di ritratti di uomini e donne e di popoli e “mondi” che lo conducono verso uno scavo intimo del proprio “essere nel mondo”. E se il nostro sguardo scorre sempre sulla rotta dello Spray, altrettanto vede sempre scorrere sullo sfondo, a volte discreto, a volte incontenibile, a volte dolce l’immenso respiro del mare.

Venerdì 30 giugno dalle ore 14.30 alle 17.30 presso La Palafitta – Molo Mediceo

La Conferenza – lezione: Antropologia del mare dal mare “pirateria, solidarietà e cambiamenti climatici” Una bellissima conferenza-lezione informale e “piratesca” dove alcuni tra i più interessanti studiosi contemporanei di antropologia provenienti dalle più prestigiose università italiane e americane si confronteranno sul mare come “luogo dell’immaginario”. Ospiti del progetto Ermenautica saperi in rotta, Naor Ben Yehoada (Columbia University), Jatin Dua (Michigan University), Mara Benadusi (Università di Catania), Matteo Aria (Università La Sapienza di Roma), Jasmine Iozzelli (Università di Torino) a chiudere la presentazione del libro SGUARDI LONTANI Etnografia e fotografia nella prima metà del novecento FrancoAngeli editore con l’autore Antonello Ricci presentato da Pietro Meloni (Università di Perugia), Valentina Lusini (Università di Siena), Lorenzo D’Angelo (Università La Sapienza di Roma).

