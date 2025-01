Incontro al canile comunale con gli educatori cinofili

L'evento è gratuito e aperto a tutti e si terrà al canile comunale di Livorno martedì 14 gennaio alle 14:30

Un’occasione unica per scoprire il lavoro che educatori cinofili e operatori del canile comunale dedicano ad ogni ospite della struttura per garantire il benessere psicofisico e permettere un corretto reinserimento in famiglia. Attraverso una presentazione verrà illustrato in particolare il percorso di recupero effettuato su Cosmo, un cane che quando è entrato in canile mostrava una forte aggressività. L’evento è gratuito e aperto a tutti e si terrà al canile comunale di Livorno martedì 14 gennaio alle 14:30. Per prenotazioni e informazioni contattare il 3661989783.

