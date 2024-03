Incontro con il poeta Massimo Gezzi alla Biblioteca Vespucci-Colombo

Per I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo, in collaborazione con Erasmo Libri, lunedì 18 marzo, ore 18.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, incontro con il poeta Massimo Gezzi che converserà di poesia, lirica, ricerca con Paolo Cosci

Massimo Gezzi è nato a Sant’Elpidio a Mare (Marche) nel 1976 e oggi vive a Lugano, dove insegna. Autore di poesia, traduttore (dall’inglese) e critico letterario, Gezzi è anche tra i fondatori e coordinatori della nota rivista elettronica Le parole e le cose.

Massimo Gezzi ha pubblicato i libri di poesia Il mare a destra (Atelier, 2004), L’attimo dopo (Luca Sossella editore, 2009, Premio Metauro), Il numero dei vivi (Donzelli, 2015, Premio svizzero di letteratura, Premio Carducci, Premio Tirinnanzi), Uno di nessuno. Storia di Giovanni Antonelli, poeta (Casagrande, 2016), Sempre mondo (Marcos y Marcos, 2022) e il libro di racconti Le stelle vicine (Bollati Boringhieri, 2021, finalista Premio Mastercard Letteratura Esordienti). Ha curato per Mondadori il Diario del ’71 e del ’72 di Eugenio Montale e l’Oscar Poesie 1975-2012 di Franco Buffoni (Mondadori, 2012), per Marcos y Marcos le Poesie scelte di Luigi Di Ruscio ( 2019).

Info: [email protected]

