Incontro con il prestigioso equipaggio della “Vespucci”, la nave più bella del mondo

Sabato 24 settembre, alle 18, al Museo della Città di Livorno, incontro dedicato al prestigioso equipaggio del “Vespucci”, la nave più bella del mondo, tra le foto di Maki Galimberti e Massimo Sestini.

Interverranno, insieme al sindaco di Livorno Luca Salvetti e all’assessore alla Cultura Simone Lenzi, per raccontare la nave, il Comandante dell’Amerigo Vespucci Luigi Romagnoli, insieme ad alcuni membri dell’equipaggio. Coordina la curatrice della mostra, Carla Bardelli, che spiega: “La nave più bella del mondo sarebbe un meraviglioso oggetto inanimato senza il suo equipaggio.

Nella mostra al Museo della Città, le donne e gli uomini che lo compongono, hanno tutto lo spazio e l’importanza che meritano. I loro volti, il dinamismo, la dedizione e la passione per quello che fanno sono messi in evidenza quanto la bellezza della nave.

Sempre più vicini alla gente, soprattutto quella di Livorno, punto di partenza con l’Accademia Navale della loro vita in Marina, hanno deciso di animare la mostra attraverso una conferenza, con testimonianze dirette e racconti del loro quotidiano”.

Ingresso libero con visita guidata della mostra prima e dopo l’evento a partire dalle ore 17.00.

