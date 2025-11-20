Incontro con Virgy’s Kitchen per “Un dolce ponte tra Italia e Gran Bretagna”

In questo libro, Virginia Sardi e il suo alter ego social “Virgy’s Kitchen” ci portano in due mondi lontani eppure prossimi, l’Italia e il Regno Unito, con una logica comoda e leggera

In questo libro, Virginia Sardi e il suo alter ego social “Virgy’s Kitchen” ci portano in due mondi lontani eppure prossimi, l’Italia e il Regno Unito, con una logica comoda e leggera. Ogni ricetta dolce ha un suo corrispettivo, un suo specchio in un’altra cultura: dall’apple crumble alla torta di mele, dalla torta tenerina ai brownies. Virginia vive il mondo anglosassone da un quarto di secolo: quella strada che si riconosce nelle sue ricette e che vi invita a provare, per ripercorrere un cammino dove trovare l’alchimia tra luoghi, persone e cibo.

Virginia ha la cucina nel cuore. Non nel sangue, come si usa dire in questi casi, ma nel cuore. Perché non desidera che ogni ricordo del suo tempo sia fatto di pentole e fornelli, ma vive il cibo come atto d’amore, o meglio, di accudimento. Scrivo quello che vedo nei gesti di chi non si risparmia, non mente, non cede terreno, anche al prezzo di ansie e cadute. Vedo una donna che cucina perché, come ebbe a dire Brillat Sabarin, “la gastronomia è la conoscenza ragionata dell’uomo (di questa nostra umanità) in quanto egli si nutre”.

Dalla prefazione di Renato Nesi – Virginia Sardi, conosciuta sui social come Virgy’s Kitchen, da oltre vent’anni gestisce con il marito uno storico pub a Livorno. Ama la Gran Bretagna, in particolare la Scozia, le vallate, le montagne, i ruscelli, ma soprattutto la tranquillità e il sorriso delle persone. Coordina la cucina del pub da molti anni e la preparazione, l’esplorazione e la creatività nelle ricette sono state terapeutiche nei momenti complicati della vita. Durante il 2020 ha aperto il suo profilo Instagram, condividendo con successo le sue ricette col pubblico. La cucina è diventata così un suo momento magico dove convogliare le energie, portando l’autrice ad elaborare un suo motto: “In cucina sono d’obbligo la musica e il sorriso”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©