InDance Livorno, una settimana con i grandi maestri: in palio il sogno del Mosa Ballet School

Appuntamento dal 7 al 12 luglio con i grandi maestri della danza internazionale che saranno a Livorno per una settimana. Aperto il bando di concorso per una settimana premio, totalmente offerta dal Rotary di Livorno, per la famosa scuola internazioanle di danza classica Mosa Ballet School

Una settimana di grande danza, una settimana da non perdere. Un’immersione a 360 gradi in quello che è il mondo della “classica” e della “contemporanea” con maestri e coreografi top a livello internazionale. Stiamo parlando di InDance Livorno, l’evento che andrà in scena dal 7 al 12 luglio per ballerini di età compresa tra 12 e 15 anni promosso da Lea Project (Laboratorio Danza Movimento, Eimos Centro Formazione Danza e ABC Danza) con in palio una borsa di studio completamente finanziata dal Rotary Livorno per una settimana ad agosto alla Mosa Ballet School di Liegi comprensiva di volo, vitto, alloggio e un’intera settimana di lezioni. Il bando per partecipare all’assegnazione della borsa di studio al 100% è scaricabile da questa pagina cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo dell’articolo.

InDance sarà dunque un’esperienza totalizzante all’interno del mondo della danza che si svolgerà nei saloni e negli spazi del Laboratorio di Danza e Movimento in via di Popogna 50 a Livorno per poi aprirsi all’esterno in Fortezza Vecchia per il gran galà della serata finale del 12 luglio.

Uno stage con maestri di fama internazionale arrivato alla terza edizione.

Tra i big che insegneranno ai giovani partecipanti nomi del calibro di: Antonella Albano, Michael Fuscaldo, Mario Glez, Christian Fara, Cristina Saso, Ivan Testini, Federico Raffaelli, Marco Laudani e Claudio Scalia, Nnamdi Nwagwu, Rachele Pascale, Fernando Troya e Michele Politi.

Per info e iscrizioni (entro il 15 giugno):

– Barbara 340-60.72.293

– Giulia 347-95.34.281

– Michela 348-28.13.465

E-mail: [email protected]

Instagram: @_leaproject_

