Infinite Scrolling, operasocial. Prima assoluta in Goldonetta

Una nuova produzione per “Opera Oggi”, il progetto della Fondazione Teatro Goldoni che guarda ai nuovi linguaggi e tendenze per la lirica con una particolare attenzione verso i giovani

Una nuova produzione per “Opera Oggi”, il progetto della Fondazione Teatro Goldoni che guarda ai nuovi linguaggi e tendenze per la lirica con una particolare attenzione verso i giovani: domenica 14 dicembre, alle ore 17 in Goldonetta, andrà in scena in prima assoluta Infinite scrolling, realizzata in collaborazione e con la partecipazione del Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno.

Si tratta di un lavoro inedito realizzato da giovani musicisti che si rivolge alle nuove generazioni proponendo linguaggi e tematiche a loro vicine: composto da quattro quadri scenici, Infinite scrolling presenta piccole storie sorprendenti che affrontano il tema della comunicazione, della incomprensione e della interpretazione distorta dei fatti nella società digitale, con le musiche di Niccolò Chiaromonti, Ian Da Preda, Claudio Laucci e Andrea Tinacci, su libretto di Gabriele Micheli. Regia di Matteo Ceccantini; supervisione Girolamo Deraco e Fabio De Sanctis De Benedictis; Orchestra del Conservatorio Mascagni diretta dal M° Lorenzo Sbaffi.

“Le soluzioni immediate che ci offre il mondo informatico amplificano distanze ed incomprensioni a livello umano – spiega il regista – Cosa rimarrà di noi a una civiltà futura? Che cosa penseranno di noi e delle nostre abitudini? Riusciranno a sfuggire al fascino dei social e dell’essere performanti a tutti i costi, sempre in mostra?” Da domande come queste nasce una performance musicale che si avvarrà dell’interpretazione di Francesca Mercadante, Noemi Giulia, Xinghong Hu, Noemi Belliti, Cheng Zhang, Xuan Wu, Giulia De Gruttola, Cheng Zhang, Zhu Xuancheng, Markus Ainasoja; per la parte musicale: Matilde Di Rienzo (flauto), Cosimo Profita (clarinetto), Matteo Dreoni (fagotto), Camilla Dragoni (tromba), Leonardo Tusi (trombone), Altea Silvestri (marimba), Gabriele Pratesi (batteria), Elia Barsellotti (violino), Giada Campanelli (violoncello), Marius Cojocariu (contrabbasso) e Lorenzo Banchi (pianoforte).

“Infinite scrolling rappresenta in modo esemplare ciò che può nascere quando due istituzioni culturali della città decidono di lavorare insieme con uno sguardo rivolto al futuro.

Per il Conservatorio Mascagni – dichiara il Direttore Federico Rovini – è motivo di orgoglio vedere tanti nostri giovani misurarsi con una creazione così originale”. Per il Presidente del Mascagni, Emanuele Rossi “questa occasione, che origina da una collaborazione con la Fondazione Goldoni, è preziosa per i nostri studenti ma anche per la città, perché permette a tutti di apprezzare la ricchezza costituita dall’avere un Conservatorio musicale nel proprio territorio”.

Il lavoro sarà replicato lunedì 15 dicembre, alle ore 11 (riservato scuole).

Biglietti: posto unico numerato € 5 in vendita presso il botteghino del Goldoni e su www.goldoniteatro.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©