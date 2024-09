Ingresso ridotto e visite guidate al Museo della Città per le Giornate Europee del Patrimonio

Il tema di quest’anno è Patrimonio in cammino, un invito a riscoprire connessioni e reti che hanno reso possibili relazioni e scambi fra popoli e culture e contribuito alla formazione della nostra identità

Sabato 28 e domenica 29 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il tema di quest’anno è Patrimonio in cammino, un invito a riscoprire connessioni e reti che hanno reso possibili relazioni e scambi fra popoli e culture e contribuito alla formazione della nostra identità. Nell’occasione il Museo della Città celebra la multiculturalità del patrimonio civico livornese offrendo l’ingresso ridotto per entrambe le giornate. Inoltre, sabato 28 settembre a partire dalle ore 18.00, sarà possibile partecipare alle visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture a un costo di soli 2 € a persona (più il biglietto d’ingresso ridotto solo per le mostre allestite nella Sezione Arte Contemporanea del Museo).

Infine, ricordiamo l’appuntamento LibrArti Kids, sempre sabato 28 settembre alle ore 16.00, nello spazio verde davanti alla Biblioteca del Museo civico G. Fattori, seconda data della rassegna dedicata a temi e artisti del panorama livornese e non, a cura del Comune di Livorno, in collaborazione con le cooperative Agave, Itinera, CoopCulture e con la partecipazione di Fondazione Livorno. Oggetto dell’incontro sarà la presentazione del libro I racconti di nonna Franca con le autrici Cristina Donnini e Cecilia Biasci.

L’ingresso è gratuito.

VISITE GUIDATE A PARTENZA GARANTITA

sabato 28 settembre

– ore 18.00 Sezione Arte Contemporanea e mostre temporanee (costo € 2 a persona + il biglietto d’ingresso ridotto alla Sezione Arte Contemporanea)

– ore 19.00 mostra Omaggio al silenzio (costo € 2 a persona).

TUTTE LE MOSTRE AL MUSEO DELLA CITTA’

SEZIONE ARTE CONTEMPORANEA

– Collezione permanente

– Da Picasso a Warhol – Arte a 33 giri

– Nicola Vukich (1972-2023) “In memoria”

– Gli animali nell’antichità tra miti e leggende. Reperti archeologici dalle collezioni civiche livornesi

SEZIONE EX BOTTINI DELL’OLIO

– Abitare il Museo – Omaggio al silenzio – la collezione di Nature Morte nei depositi dei Musei Civici

INFORMAZIONI

Orari d’apertura fino al 29 settembre: dalle 10.00 alle 20.00 (chiuso il lunedì);

dal 1° ottobre: dalle 10.00 alle 19.00 (chiuso il lunedì)

Biglietto d’ingresso del Museo: (intero 5 €, ridotto 3 €) comprende le tre mostre su archeologia, vinili e Vukich e la Sezione Arte Contemporanea; la mostra Omaggio al silenzio negli spazi degli ex Bottini dell’Olio è sempre a ingresso gratuito.

Museo della Città – Polo culturale Bottini dell’Olio

Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

Sportello Cultura Accessibile: Musei aperti e inclusivi

[email protected]

