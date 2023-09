Inizia al teatro Goldoni il laboratorio della Mayor

Nel 1997 Lamberto Giannini ha avuto un’idea, un’idea rivelatasi quasi magica: “Perché non realizzare un laboratorio teatrale con ragazzi disabili e non, uomini e donne, di tutte le età, privo di pietismo e finalizzato solo alla realizzazione di spettacoli artisticamente validi?”. Ancora oggi, ventisei anni dopo, il laboratorio prosegue ed avrà inizio la stagione 2022/23 il 2 ottobre, dalle 17:55 alle 20:00 nella Sala Specchi del Teatro Goldoni di Livorno (ingresso artisti alla destra del bar “Il Palcoscenico”. La Mayor Von Frinzius aprirà le prove a chiunque voglia provare a fare questa nuova stravolgente esperienza. L’ingresso in compagnia è gratuito, escluso quota associativa ed assicurativa. Per ulteriori info potete scrivere alla mail [email protected].

Uno staff professionale e competente vi accompagnerà in questa nuova avventura!

A condurre il laboratorio Lamberto Giannini, pedagogista, professore di storia e filosofia al liceo Classico e regista della Compagnia, Silvia Angiolini, regista Mayor dal 2021, ex attrice storica MVF ed insegnante di danza, e Rachele Casali, regista dal 2017, insegnante di musica AIGAM e presidente dell’associazione Mayor Von Frinzius APS.

La compagnia ogni anno cresce e si plasma in base alle persone che ne fanno parte, ma ciò che c’è di più sorprendente in tutto questo è che chi arriva respira tutt’oggi la storia di questi splendidi ventisei anni di attività, immergendosi in essa come se fosse sempre stato presente. In attesa di questo nuovo eccitante inizio, domenica 24 settembre la Mayor Von Frinzius si recherà presso l’isola di Gorgona dove realizzerà una lezione aperta con i detenuti per il quarto anno consecutivo. Siete un po’ curiosi? Allora buttatevi, la Mayor vi aspetta!

