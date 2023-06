(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Inizia il 10 giugno la stagione estiva del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

E' possibile consultare l'allegato cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Una serie di incontri, 25 in tutto, da gustare al fresco dei nostri alberi secolari, durante tutta la lunga estate livornese

Finalmente ci siamo. Prende il via il 10 giugno la stagione estiva del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo: 25 incontri da gustare al fresco dei nostri alberi secolari, durante tutta la lunga estate livornese. Una serie di incontri nello stile del Museo: musica , teatro, danza, conferenze, osservazioni astronomiche, visite guidate alle sale espositive in notturna, tutto all’insegna della varietà, della qualità e della bellezza, con un unico comune denominatore: la cultura, in tutte le sue declinazioni. Anche quest’anno, il Museo dei livornesi propone un cartellone variegato e di spessore, adatto per un pubblico, cittadino e non solo, da sempre affezionato alle nostre proposte ed attento alla qualità. Gli eventi ci accompagneranno dal 10 giugno fino al 30 di settembre: è sempre consigliata la prenotazione ai recapiti indicati per ogni evento.

