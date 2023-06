Inizia il ciclo “Incontri danteschi al Museo di Storia Naturale”

L’appuntamento, è quindi, per giovedì 22 giugno alle 21 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Non mancate! Ingresso a donazione liberale. Prenotazione consigliata

Il primo appuntamento estivo, per il ciclo “Incontri danteschi al Museo di Storia Naturale”, a cura di Associazione “Livorno com’era” in collaborazione con Galleria Le Stanze, avrà come argomento “Il canto di Francesca”. Gli incontri, dedicati ai tre canti dell’Inferno, tra i più famosi della Commedia, avranno come protagonisti altrettanti personaggi resi immortali dalla poesia dell’Alighieri: Francesca, Farinata e Ugolino. Giacomo Romano, direttore della Galleria d’Arte “Le Stanze”, reciterà “Il canto di Francesca” tratto dalla Divina Commedia, mentre a Giorgio Mandalis, presidente dell’Associazione Livorno com’era, sarà affidata l’introduzione del canto. Giacomo Romano ha frequentato i corsi amatoriali organizzati dalla scuola teatrale “Il Grattacielo”. Le suggestive immagini che accompagnano la serata sono opera di Fabio Leonardi, pittore ed illustratore. L’appuntamento, è quindi, per giovedì 22 giugno alle 21 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Non mancate! Ingresso a donazione liberale. Prenotazione consigliata.

Per informazioni:

[email protected]

Per prenotazioni:

Segreteria del Museo

[email protected]

tel. 0586/266711-34

lun – mer – ven ore 9-13

mar – gio – sab ore 9-13 e 15-18

domenica ore 15-18

Condividi: