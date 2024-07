Inizia la 34°edizione di Miss Livorno

Per tutte le ragazze che volessero partecipare da protagonista agli eventi connessi a Miss Livorno è questo il momento di iscriversi

Moda, musica, danza, sport e spettacolo: partirà mercoledì prossimo 17 luglio da piazza Attias, ospitata dalla Pasticceria Gonnelli, la 34°edizione di Miss Livorno. Entrata nella tradizione dei livornesi, Miss Livorno è la manifestazione-show estiva che fino all’8 agosto, giorno della finale in Terrazza Mascagni, regalerà appuntamenti con selezioni, casting e shooting fotografici in cui protagoniste assolute saranno loro, le bimbe livornesi della porta accanto, inserite nella kermesse con il fine ultimo di divertirsi in un contesto moda “sui generis” rispetto ad altri concorsi nazionali: la nostra Miss di scoglio non è infatti catalogabile come semplice concorso di bellezza: è un vero e proprio spettacolo, una iniziativa accessibile a tutte le ragazze, che consente alle partecipanti di mettersi in gioco e vincere la timidezza di fronte ad un grande pubblico, di esprimere se ne hanno la volontà la propria passione artistica (nel canto, nella danza, nella recitazione), di assaporare il mondo legato alla passerella, alla pubblicità, al teatro ed alla televisione.

Si partirà dunque mercoledi sera dalla Pasticceria Gonnelli (inizio alle 21, info e prenotazioni al 333/2547724) con una sfilata di ragazze che si caleranno anche nel ruolo di indossatrici per Italian Urban di Via Marradi. Ci saranno poi altre tappe in cui lo spettacolo sarà ancora a tutto campo, con coinvolgimento di corpi di ballo, cantanti, cabarettisti ed esibizioni sportive. Venerdi pomeriggio 19 luglio alle 17 (e successivamente anche venerdi 26, stessa ora), nella hall del Centro Commerciale Fonti del Corallo, che anche quest’anno sostiene la manifestazione in qualità di main partner, le bimbe livornesi prenderanno parte a “Moda e Miss” in galleria, un defilè in cui le aspiranti Miss sfileranno per noti brand nazionali ed internazionali di abbigliamento, grandi marche di accessori e di tutto quanto ruota intorno all’universo femminile, con la partecipazione degli operatori del centro. Tutte le sfilate avranno il valore di selezione e saranno conteggiate anche ai fini della partecipazione alle fasi finali di Miss Blu Mare, il concorso nazionale al quale Miss Livorno è ormai abbinato dal 2014. Grazie a questo gemellaggio, la Miss Livorno eletta e forse anche altre “damigelle” livornesi avranno la possibilità di partecipare alle finali di Miss Blu Mare a bordo della nave “Fantasia”, della flotta MSC, nell’ambito di una crociera nel Mediterraneo.

La Miss Fonti del Corallo 2024, invece, verrà decretata la sera della finale alla Terrazza Mascagni, con il contributo delle valutazioni di una giuria tecnica, del pubblico presente alle selezioni di venerdi 19 e venerdi 26 e di tutti i frequentatori del Centro, che potranno esprimere le proprie preferenze addirittura fino al 6 agosto (due giorni prima della finale). Sarà sufficiente accedere alla pagina facebook di Fonti del Corallo e scegliere la propria Miss, votandola. Tutte le partecipanti di venerdi prossimo e del 26 luglio, dunque, avranno la possibilità di divenire la “Miss Fonti del Corallo 2024” tramite i voti dei propri “fans”. Ma una vincitrice di “tappa”, a Fonti del Corallo, i venerdi pomeriggio, sarà comunque proclamata: sarà la “Miss Shopping 2024” del giorno, quella più votata dalla giuria tecnica, che sarà chiamata il giorno stesso a ricevere la fascia della selezione e buoni acquisto offerti dagli operatori del centro commerciale. Assieme a lei, saranno segnalate anche altre ragazze ai fini del concorso Miss Blu Mare. Altre serate spettacolo, oltre a quelle programmate alla Pasticceria Gonnelli ed a Fonti del Corallo coinvolgeranno il Dollino in Piazza Grande sabato 27, mentre mercoledi 31 luglio Miss Livorno 2024 si sposterà a Marina di Bibbona in Piazza delle Orcghidee, dove si svolgerà la serata di semifinale. Per tutte le ragazze che volessero partecipare da protagonista agli eventi connessi a Miss Livorno è questo il momento di iscriversi: le interessate potranno contattare il numero telefonico di riferimento w/app 3389968869, oppure consultare i canali web Fb e Instagram dedicati a Miss Livorno. In tante si sono già presentate ed iscritte alla manifestazione, confermando la simpatia ed il calore che i livornesi da sempre rivolgono ad ogni edizione di Miss Livorno.

