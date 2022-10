Inizia la stagione teatrale al Vertigo con “The Best of Paola Pasqui (forse)”

Inizia la stagione teatrale al Vertigo, teatro Enzina Conte, all’insegna di Paola Pasqui. Si parte domenica 9 ottobre alle 17,00 con “The best of Paola Pasqui (forse)” un titolo ironico per indicare uno spettacolo che raccoglie il meglio del repertorio della bravissima attrice, cabarettista, umorista, livornese che da anni diverte il pubblico con la sua comicità acuta, intelligente e mai volgare. La prossima settimana il 15 alle 21 e domenica 16 alle 17 un testo scritto sempre da Paola Pasqui per il laboratorio di comicità della scuola di Arti sceniche Enzina Conte nello scorso anno accademico, con la regia di Marco Conte e con gli attori del terzo anno. Il titolo è tutto un programma “ Orridi ramarri roridi di rugiada nell’Empireo di Zoroastro, (citofonare Cremlino)” un titolo alla Wertmuller, pieno di “erre” perché uno dei protagonisti, il regista parmense Giano Parmi con una evidente erre moscia, vorrebbe mettere in scena proprio un dramma con questo titolo. La compagnia però è scalcinata ed il produttore misterioso impone una improbabile protagonista dell’Est. Tra personaggi discutibili e inquietanti, la storia prende una piega da intrigo internazionale.

I prossimi appuntamenti sono e saranno consultabili sul sito www.teatrovertigo.it sulla pagina fb di vertigoteatro e su quella di Marco Conte. Per prenotazioni 0586210120 – anche con segreteria telefonica.

