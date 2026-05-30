Inizia l’anteprima di LeggerMente con thriller, romanzi e grandi ospiti

Dal 1° all’11 giugno il Chioschino di Villa Fabbricotti ospiterà l’anteprima dell’ottava edizione della rassegna letteraria promossa dal Comune di Livorno: ben 17 incontri, oltre 20 libri e un programma che spazia dal thriller alla narrativa, dalla storia locale ai temi dell’attualità, con autori affermati, nuove voci e un forte sostegno del territorio

di Giulia Bellaveglia

La città si prepara a riabbracciare “LeggerMente”. Da lunedì 1° a lunedì 11 giugno il Chioschino di Villa Fabbricotti ospiterà infatti l’”anteprima” dell’ottava edizione (clicca qui per leggere il programma completo) della rassegna promossa da Comune di Livorno, Itinera, Feltrinelli Livorno e lo stesso Chioschino di Filippo Brandolini, con il contributo di Regione Toscana, Livorno Città che Legge e il sostegno di Fondazione Livorno, oltre a numerosi sponsor privati. Saranno ben 17 gli appuntamenti, ad ingresso libero e gratuito, e oltre 20 i libri che anticiperanno il programma di luglio. “Abbiamo superato brillantemente la “crisi” del settimo anno – dice l’assessora alla cultura Angela Rafanelli -. Un risultato che è confermato dalla crescita della manifestazione e dall’ingresso sempre più forte di Fondazione Livorno. LeggerMente torna ancora più ricca, con l’obiettivo di indagare presente, passato e futuro con leggerezza ma mai con superficialità”. Tra gli appuntamenti di spicco lunedì 1° ore 18.30 “Lago Santo” di Valerio Varesi (Mondadori) introdotto da Patrick Fogli (che presenterà a sua volta “Le chiavi di casa” per Sem), mercoledì 3 ore 18.30 Alberto Prunetti con “Troncamacchioni” (Feltrinelli) introdotto da Michele Cecchini, domenica 7 ore 18.30 Roberta Lepri con “Così celeste” (Voland), presentata da Valter Manunza (che con Lepri invertirà il ruolo di presentatore nell’ora precedente per il suo “In equilibrio sulla linea azzurra” di Arkadia Editore), giovedì 4 ore 18.30 Rita Monaldi, Francesco Sorti e Theodora Maria Sorti con “Unicum opus” (Rizzoli) per una presentazione performativa a cura di Luca Scarlini e lunedì 8 giugno Antonella Lattanzi con “Chiara” (Einaudi) introdotta da Viola Lo Moro. Tra gli altri D iego Collaveri, Antonia Casini, Serena Senesi, Lamberto Giannini, Ale Bal e Francesco Biondi, Stefano Marinelli Colombo, Lara Ghiglione, Giuseppe Civati, Luca Ciarrocca, Piergiorgio Curti e Sofia Cecinini. “Le richieste – spiega il direttore della Feltrinelli di Livorno Andrea Berti – sono arrivate da tutta Italia. Noi abbiamo cercato di aumentare la varietà e portare qualcosa di nuovo”. “Il pubblico e il privato – aggiunge Cecilia Caleo di Itinera – convivono per donare alla comunità un pezzettino di cultura in più”. “C’è la necessità di continuare a far crescere la manifestazione – precisa il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti – e di accompagnarne lo sviluppo con nuove riflessioni progettuali”.

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